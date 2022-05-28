港產體操女王黃曉盈不被年齡所限　相隔7年再領軍出戰亞錦團體賽

香港體育學院成立30周年，舉行為期6周的巡迴互動展覽，今日（28日）於沙田新城市廣場揭幕。港產體操女王黃曉盈（Angel）到場與市民分享全職生涯的心路歷程，今年3月於世界盃奪得銅牌的她將出發亞錦賽，更是相隔7年後首度角逐女子團體賽事。



黃曉盈在三月的體操世界盃多哈站勇奪平衡木銅牌，創港隊歷史，明天她再次前往多哈，準備6月15至18日的亞洲錦標賽，今次賽事別具意義，因為港隊將相隔7年再次角逐女子團體賽事，Angel表示：「這是相隔7年第一次以團體出賽，我一直都習慣自己去比賽，說到團體我都沒太多經驗。」港隊全隊有6人前往卡塔爾，Angel指今次以團體分數為重，自己也因此練習了一些非主項：「除了平衡木，也接觸了高低槓、自由操，因為太多未知數，例如意外、受傷等，需要我時就要頂上。」

黃曉盈（中）與伍家朗（左）分享全職運動員的心路歷程。（張倩儀攝）

Angel之所以有壓力，除了要以運動員身份兼顧不同項目外，還要背負大師姐、半個教練，「以前自己處理好自己的事就好，但今次不同」。隊友年紀最小的只有16歲，今年34歲的Angel自然要照顧隊友，「難得我還在（未退役），都估計大家會緊張，所以我想做好師姐的責任，總教練也說我在團隊中要起一個作用，不單是運動員和教練，更要帶頭和鼓勵」。

黃曉盈不被年齡所限，34歲的她將率隊出戰亞洲體操錦標賽女子團體賽事。（張倩儀攝）

亞錦賽後，Angel將前往斯洛文尼亞和馬耳他，參加為期3周的訓練營，跟隨當地教練尋求突破，準備10月下旬的世界錦標賽。

誠然， 34歲對運動員來說是老將階段，但Angel強調自己想要進步，例如平衡木已經在練難度更高的新動作。「雖然年齡仍是顧慮，但我嘗試不被年齡所限，最重要是聽身體的話，身體OK、心態OK，那我就OK，不是因為年紀。」