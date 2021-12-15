李健和憶與球證衝突　黃曉盈歷盡傷患　體壇名將分享奮鬥故事

香港電台節目《走在運動的路上》，邀請多名香港體壇名將分享自身故事，最後4集的主角是黃曉盈、李健和、陳家豪及黎志偉，談及生涯中的傷患、衝突、互勉和目標。



第十二集：黃曉盈 （12月14日播出）

香港體操名將黃曉盈在2012年倫敦奧運，憑自創作動上馬，從此成為首位獲自己名字命名動作的香港體操選手。然而她的生涯一直受傷患困擾，但從未放棄體操，至今仍堅持出賽。

第十三集：激情之後 - 李健和（12月15日播出）

前香港足球先生李健和是上一輩港人家喻戶曉的名字，年少之時，「和哥」性格火爆，他在節目中回憶在2000年於澳門一場球賽，因與球證衝突，最終遭停賽一年，因而反思自我。

第十四集：成就大我 - 陳家豪（12月16日播出）

跑步似乎是最原始簡單的運動、卻易學難精，香港長跑好手陳家豪解構這項大眾運動的真義，並細說與太太姚潔貞互相支持的故事。

第十五集：再闖高峰 - 黎志偉 （12月20日播出）

曾奪得第4屆亞洲攀石錦標賽的黎志偉，因2011年一場交通意外而下半身癱瘓，但「包山王」仍坐在輪椅上繼續爬。

播映日期：逢星期一至四晚上9時30分於港台電視31播出；港台網站（tv.rthk.hk）、流動程式RTHK Screen同步播出並提供節目重溫

節目網站：https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/sportsspirit

YouTube playlist： https://www.youtube.com/playlist?list=PLuwJy35eAVaITx92JsFym6p6e9XkNtS0y

