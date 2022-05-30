足球熱話｜岩布仙尼45歲生日　一個Hashtag證明難忘亞視經典時刻

18年前訪港之旅相信令他畢生難忘，前AC米蘭球星岩布仙尼每到5月29日，也不忘「Happy Birthday To Me」。他昨日45歲生日，在Instagram上放相，做出代表45的手勢，並附上一個令大部分香港人共鳴的Hashtag。



岩布仙尼右手豎起4隻手指，左手就豎起5隻，相信是代表他45歲了！他留言非常感謝大家的祝福，但最搶鏡的還是那個「#happybirthdaytome」的Hashtag，證明18年過去，他還未忘記2004年在亞視的一幕！

14年前，亞洲電視台慶晚宴，邀請了當時訪港的AC米蘭成為嘉賓。主持朱慧珊主動邀請與亞視同日生日的岩布仙尼唱生日歌，這名米蘭隊長被逼開金口，一句「Happy Birthday To Me」引起全場大笑，更讓網民留下深刻印像。

雖然岩布仙尼去年44歲生日出PO時沒有加上「#happybirthdaytome」，但相隔一年，「#happybirthdaytome」再現。其實，他在41歲、42歲及43歲生日時，都沒有忘記「Happy Birthday To Me」，也有附上「#happybirthdaytome」。