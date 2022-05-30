無腿泳手陳亮達車禍喪生周三設靈　父母網上發文悼念催淚揪心

「無腿泳手」陳亮達早前車禍身亡，終年20歲，事件震驚台灣體壇，他的父母和哥哥昨日透過「達達」的社交網站發文，儘管他們說「天空終於不再掉眼淚」，但字裏行間滿是對於摯親的無盡牽掛，讀得人痛心又催淚。



5月25日晚上，陳亮達駕駛特別改裝的電單車，於高雄鳥松區公園疑因天雨失控，摔向對面行車線，被一輛巴士撞倒，傷重不治。

無腿泳手上周車禍喪生，周三在高雄設靈。（陳亮達Facebook）

昨日，他的父母和哥哥在陳亮達的社交網站公布後事安排，並寫下感人肺腑的文字，回顧「達達」一出生就天生沒有小腿，夫妻倆人曾經埋怨上天不公，但最終兒子爭氣地在游泳比賽嶄露頭角，成為台灣的傳奇、父母的驕傲。雖然達達20年的人生十分短暫，但他的父母視兒子只是出外比賽，只是時間比較久，「有一天我們會再團聚，不管我們多老了，你一定還要抱著我不撒手的撒嬌喔」。

父母和哥哥在陳亮達Facebook發文，公布後事詳情。（陳亮達Facebook）

陳亮達父母及哥哥發文：

天空終於不再掉眼淚，露出了大大的笑臉。



大家好，我們是達達的爸爸，媽媽和哥哥，如果你最近有看到我們，請微笑就好，我們不想讓達達牽掛。記得20年前我生達達的時候，作月子伴隨的是鹹鹹的眼淚，當時的我們夫妻茫然也曾埋怨上天的不公，擔心達達的未來。好在，達達是個有福氣且爭氣的孩子，有很多人愛他，漸漸地牽掛在達達身上的擔心轉變成了驕傲。達達，很幸運這輩子能來當我們的孩子~~還記得你最愛抱著媽媽撒嬌嗎？雖然媽媽沒有女兒，但是你帶給媽媽的是滿滿的甜蜜，貼心又溫暖。



達達慢慢地在游泳比賽嶄露頭角後，常有人會對媽媽說：妳好命了，有個厲害的兒子。但是媽媽知道，每個獎牌的背後都是你不停地努力堆砌起來的，我知道你不是天生厲害，你只是比別人努力。現在要大聲地對全世界說：我們是陳亮達的爸爸和媽媽，我們超級超級無敵驕傲的，我們是天底下最有福氣的父母，有兩個又帥又棒的兒子！！！今天達達只是去別的地方比賽了，有一天我們會再團聚，不管我們多老了，你一定還要抱著我不撒手的撒嬌喔~~



這幾天有很多人來看達達，達達很有福報，遇到很多貴人及很多疼愛他的人，謝謝大家對他的照顧與疼愛，這份心我們會永遠銘記在心，感謝大家！



亮達的告別式將在6月1日舉行，歡迎大家用祝福的心來送達達一程。



20歲的陳亮達天生沒有小腿，父母怕他肌肉萎縮，於是要他學游泳，他每天的游泳課由祖母騎電單車接送，後來游出名堂，他立志靠游泳賺取獎金，盼為祖母送上一台新電單車，去年東京殘奧前亦終於圓夢，只是沒想到這名殘奧選手，最終魂斷鐵騎之下，結束短暫的一生。