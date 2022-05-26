無腿泳手陳亮達駕車失控被撞斃　努力游泳賺獎金為祖母送新電單車

父母每天勞碌打拚的時候，陳亮達就由阿嬤騎車接送到游泳館訓練，哪怕打風落雨，兩嫲孫始終風雨不改。那時他立志，他日長大了，一定要努力游水賺取獎金，給阿嬤買一台更新更酷的電單車。

儘管，陳亮達天生就沒有小腿，是一位「無腿泳手」。

十多年後，他如願送了一台蝦肉色的電單車給阿嬤，自己也成為台灣體壇的傳奇。然而，昨晚一場天雨，他在濕滑的路上被巴士撞斃，結束二十年的人生。



在陳亮達的臉書上，2021年10月8日有着這樣的一則帖文。

「從小時候，因為爸媽要忙於市場生意，我又必須每天去游泳池練習游泳，每天往返的這件事，就都要讓阿嬤接送我，不管颳風下雨，她都不辭辛勞，騎著機車載我出出入入，也就是因為這樣，就蒙（萌）生了我想要努力游泳賺取獎金，就可以幫阿嬤換台機車的想法，今年我終於踏上運動的最高帕運殿堂，自己的努力被看見了！謝謝三陽機車幫我實現願望，我會更加努力，為了以後更美好的未來，比賽定會全力以赴。」

昨晚，陳亮達駕駛電單車行經高雄鳥松區公園，於彎位疑因天雨路滑摔向對面行車線，被一輛駛至的巴士輾斃，終年20歲。

中華台北「無腿泳手」陳亮達昨晚於高雄遇上交通意外，終年20歲。（FB：中華奧會 Chinese Taipei Olympic Committee）

陳亮達天生沒有小腿，右手食指、中指和無名指「併指」，父母為免他其他肌肉萎縮，在陳亮達3歲時就送他去學游泳。起初只為了復健，但沒想到陳亮達愈游愈好，後來成為高雄市代表，去年更入選中華台北殘奧代表團，參加SM7級200米混合泳、S7級400米自由泳及S7級100米背泳，並於400米自由泳殺入決賽，最終排名第8。

陳亮達去年代表中華台北出戰東京殘奧。（FB：中華奧會 Chinese Taipei Olympic Committee）

東京殘奧後，陳亮達獲總統接見。（FB：中華奧會 Chinese Taipei Olympic Committee）

回想小時候，在父母每天忙碌工作的日子，陳亮達就由阿嬤騎電單車送去游泳館訓練，即使現在已是殘奧代表，亦升上大學就讀科大休閒與運動管理學系一年級，但他與阿嬤的感情始終不變。

當他阿嬤收到陳亮達被撞斃的消息後，老人家悲痛不已：「昨晚阿達還來陪我吃飯，叫我吃飽趕緊去睡，沒想到他出車禍自己先去睡覺了……」

陳亮達曾在贊助商幫忙下，為阿嬤送上新電單車。（FB：陳亮達）

二十年的人生並不長，但陳亮達總算達成小時候的心願，至少不帶遺憾離開。他的人生短暫但勵志，曾經為贊助商活動寫下的字句，也值得我們記住。

「希望五年後的你還要保持著初心，堅持自己的夢想，永遠要比昨天的你更堅韌。我知道你一定還在為自己的夢想努力，不管過程中遇到什麼樣的困難都要堅持下去，不管結果是好還是不好，那都沒關係，這條路還很長，馬拉松還持續進行著，這趟旅程未完，待續。」