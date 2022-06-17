網球｜細威聘胞姊前教練備戰溫網　39歲教練曾是拿度陪練員

女子網球巨星莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）近年備受傷患困擾，自去年的溫布頓公開賽後便未有再參加任何賽事。她將持外卡參加今屆溫網，胞姊雲露絲威廉絲（Venus Williams）的御用教練Eric Hechtman更將加入教練團為她備戰。



溫網賽會日前證實，前網壇一姐、「細威」莎蓮娜威廉絲將持外卡參賽。她在去年的溫網首圈，意外滑倒令左腳受傷，含淚退賽，至今一直沒有參加任何比賽，世界排名一直下滑至目前的1208位。

莎蓮娜威廉絲獲外卡重返溫布頓。（Getty Images）

闊別球壇近一年，曾23次贏得大滿貫錦標的「細威」將再次站上大滿貫舞台，她在Instagram上載照片宣布回歸，因標記了「Eric Hechtman」的名字而令後者受到注目。

「誰是Eric Hechtman？」外媒紛紛對這名前職業球手起底，Eric Hechtman在2019年起擔任「大威」教練，他在IG限時動態回應「細威」的發文，指能與「GOAT」一起征戰溫網感到興奮。

「大威」教練Eric Hechtman（右）加入「細威」的教練團坐鎮。（Instagram）

39歲的Hechtman在邁阿密土生土長，在成為教練前曾是拿度、費達拿等網球名將的陪練員。他亦是佛羅里達州「Royal Palm Tennis Club」的總監。

40歲的「細威」會在下周的伊斯特本網賽中率先亮相，作為溫網的熱身戰，並與Hechtman另一學生、27歲突尼西亞好手查比雅（Ons Jabeur）合作出戰女雙賽事。

莎蓮娜威廉絲透過Instagram宣告重返溫網爭標，並在相片標記了Hechtman。（Instagram）

「細威」日前在Instagram宣告回歸戰場：「SW和SW19（即溫布頓的郵遞區號）。這是個約會。2022年，到時見！」，讓球迷振奮。