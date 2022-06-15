網球｜40歲細威休戰一年排名跌至破千　獲溫網發外卡宣告回歸

女子網球巨星莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）近年常受傷患困擾，她自去年的溫布頓公開賽後便未有再參加任何賽事。

但「細威」周二（14日）在社交媒體宣告：「到時見！」



「細威」去年在溫網首圈對薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）時，在第一盤便意外滑倒令左腳受傷，被逼退賽，至今一直沒有參加任何比賽，世界排名一直下滑至目前的1208位。

細威去年在溫網期間受傷，一休戰便是一年。（Getty Images）

不過，這位曾橫掃23項大滿貫錦標的一代網球天后透過Instagram宣告：「SW和SW19（即溫布頓的郵遞區號）。這是個約會。2022年，到時見！」她再在照片上標註了兩項賽事，包括溫網和伊斯特本國際賽（Eastbourne international），意味她將參戰這兩項比賽。

球迷將可再睹細威在溫網的丰采。（Getty Images）

由於「細威」在休戰一年間排名暴跌，只能以外卡參加溫網，她也獲主辦溫網的全英網球會確認以外卡身份出戰女單賽事。為了準備溫網，「細威」也會在下周展開的伊斯特本國際賽跟女單世界排名第4的突尼西亞球手查比雅（Ons Jabeur）合作出戰雙打。