足球熱話｜巴西奪日韓世界盃廿周年　巴西門將揭破賽後美麗誤會

社交媒體有一個功能叫「動態回顧」，一個按鈕看盡當年今日發生何事。當年今日留下的片言隻字，今時今日看見，有時感觸良多，有時卻想不起到底說什麼。

今天是巴西五奪世界盃廿周年，正選門將馬高斯的廿周年紀念，除了世界盃，還有一個謎團，源自一張照片。



2002年日韓世界盃，巴西由「3R」等巨星以攻代守，一路氣勢如虹，殺入6月30日的決賽。朗拿度在下半場梅開二度，2:0擊敗德國，助森巴足球王國第五次捧起世界盃。

馬高斯譽為巴西歷來最佳門將之一，為巴西五奪世界盃。（Getty Images）

門將馬高斯在日韓世界盃踢足所有賽事，今天在Instagram貼出相片。相中他身披巴西國旗，輕拍德國門將簡尼的頭部。二人惺惺相惜，估計是決出勝負之後，馬高斯鼓勵對手。

馬高斯說經過這些年，仍然不知道跟簡尼如何溝通。（IG:marcosgoleiro_12）

馬高斯的帖文卻坦言記不起當時交談內容，甚至，有沒有交談，因為二人其實言語不通。「聽日係我唔記得同簡尼講乜嘅廿周年紀念」，馬高斯寫道，「因為我都唔識講英文同德文」。當年隊友基拔圖施華留言回覆「佢都唔知講咗乜」，艾美臣祖利亞則留下6個大笑表情。

巴西當年奪冠陣容，名副其實是夢幻組合。（Getty Images）

巴西當年星光熠熠，朗拿度、李華度、朗拿甸奴的「3R」攻擊組合，加上羅拔圖卡路士、卡富等球星，以攻代守令對手難以招架。廿年過去，巴西奪冠次數仍然是「5」，當年的奪冠功臣都已退役。