【足球】巴西中堅盧斯奧退役　2002世界盃冠軍鑽石陣容成歷史

巴西上次捧走世界盃，已是18年前的事。帶領「森巴足球王國」在該屆奪冠的中堅盧斯奧（Lucio），昨日（29日）宣布退役。 2002日韓世界盃的巴西，前中後三線粒粒皆星，靠着經典的「3R」攻擊組合，令對手聞風喪膽。隨着盧斯奧退役，該支冠軍隊亦成為「歷史」。

現年41歲的盧斯奧（Lucio）的球員生涯最後兩年，效力家鄉巴西利亞的球隊巴西利亞人（Brasiliense），昨日接受當地電視台訪問，感謝各方一直支持。

盧斯奧（左一）在2002年世界盃踢足六場，助巴西捧盃。（Getty Images）

盧斯奧於1997年起效力國際體育會，其間獲選入巴西國家隊，漸受注意。2001年獲德甲利華古遜賞識，展開旅歐生涯，及後效力拜仁慕尼黑及意甲國際米蘭。他身高達1.88米，後上助攻不時取得入球。除了助拜仁3奪德甲，他在摩連奴帶領的國米中擔任正選中堅，助球隊捧走意甲、歐聯及世冠盃。

貴為一代巴西後衛，地位尊崇，盧斯奧有份參與里約奧運傳遞聖火儀式。（Getty Images）

盧斯奧不僅在球會有好成績，代表巴西亦有輝煌戰績。2002日韓世界盃，巴西矢志一雪法國世界盃之恥，進攻線有「3R」朗拿度、朗拿甸奴及李華度，且卡富與羅拔圖卡路士雙翼齊飛，攻力驚人。盧斯奧與洛基祖利亞及艾美臣組成三中堅陣式，助巴西一路向前，結果在決賽2:0擊敗當時已步入黃昏期的德國，第五度捧走世界盃，亦是至今最後一次。

盧斯奧在2002年世界盃，帶領巴西得冠軍。圖為他在準決與土耳其球員爾迪雷爭持。（Getty Images）

2002巴西世界盃冠軍隊其他成員（按圖進入）