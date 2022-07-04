單車｜李慧詩領銜港隊出戰場地單車國家盃　香港11名車手參賽

自陝西全運會後久未出外作賽的香港場地單車代表隊，今晚（4日）將出發前往哥倫比亞，出戰在卡利舉行的UCI國家盃場地單車賽（第三站）。



香港單車總會周一宣布，港隊將派出11位運動員參加7月7至10日在哥倫比亞卡利舉行的2022 UCI國家盃場地單車賽（第三站），並會在即晚出發。10位運動員當中，包括「牛下女車神」李慧詩，她將率領兩位「師妹」、同樣參加女子短途賽事的楊礎搖和吳思穎出賽。

李慧詩領港隊出戰國家盃。（資料圖片／高詩琦攝）

女子長途賽事方面，會由李思穎、梁寶儀、梁穎儀、逄瑤和楊倩玉參賽，當中李思穎近年急速冒起，去年在全運會奪得女子公路單車個人賽金牌，此前也曾在2019年場地單車亞洲錦標賽奪得女子全能賽銅牌，在內地集訓已久的她表現值得期待。男子賽事方面，杜棹熙會出戰短途賽，梁嘉儒和梁峻榮則會參加長途賽事。

港隊原定6月赴印度出戰場地單車亞錦賽，但因疫情最後未有參賽。

李思穎去年在陝西全運會奪得港隊首面公路單車女子個人賽金牌。（資料圖片／香港單車總會提供）

港隊參賽項目及名單（將按照運動員狀態決定最後參賽名單）

女子團體競速賽：李慧詩、楊礎搖、吳思穎

女子爭先賽：李慧詩、楊礎搖、吳思穎

女子競輪賽：李慧詩、楊礎搖、吳思穎

女子500米計時賽：楊礎搖、吳思穎

女子個人追逐賽：梁寶儀、逄瑤

女子全能賽：李思穎、楊倩玉

女子淘汰賽：梁寶儀、逄瑤

女子麥迪遜賽：梁寶儀、逄瑤、楊倩玉

女子團體追逐賽：李思穎、梁寶儀、梁穎儀、逄瑤、楊倩玉

男子爭先賽：杜棹熙

男子競輪賽：杜棹熙

男子1公里計時賽：杜棹熙

男子全能賽：梁嘉儒、梁峻榮

男子麥迪遜賽：梁嘉儒、梁峻榮

