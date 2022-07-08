游泳客注意！兩泳灘懸掛紅旗不宜落水　天氣酷熱小心中暑

康樂及文化事務署今日（8日）早上宣布，由於大浪關係，位於南丫島的洪聖爺灣泳灘已懸掛紅旗。接着，康文署再宣布港島南區的赤柱正灘泳灘亦因大浪懸掛紅旗。這顯示在該兩處泳灘游泳會有危險，市民請勿在該兩處游泳。



衞生署衞生防護中心今日亦提醒市民特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。衞生防護中心發言人說：「進行戶外活動時，應帶備並補充大量水分，以防脫水。進行消耗體力的戶外活動時，應避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶，以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度。」

發言人補充：「小童、長者、過胖人士，以及長期病如心臟病或高血壓患者均較易中暑，他們應特別注意。」

為避免中暑，市民應穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱；避免做劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，高溫、出汗及疲乏均會增加身體的負荷；戶外活動宜安排在早上或下午較後時間進行；在室內應盡量打開窗戶，利用風扇或冷氣保持通爽涼快；不應留在停泊的汽車內；及盡量安排在較涼快的時間工作。若必須在炎熱環境下工作，盡可能在工作地點加設遮蔭，開始工作後，循序漸進調整工作步伐，並適時在蔭涼處休息，恢復體力。

市民亦應留意由香港天文台公布的最新和預測的紫外線指數。當紫外線指數偏高（6或以上）時，應減少陽光直接照射皮膚或眼睛；穿着長袖的寬鬆衣物；戴闊邊帽或撐傘；選擇有遮蔭的地方，或戴上能阻隔紫外線的太陽眼鏡；塗上防曬系數為15或以上的廣譜防曬液，並在游泳、流汗或以毛巾抹身後再次塗上；及使用含避蚊胺的昆蟲驅避劑預防蚊傳疾病時，應先塗上防曬霜，然後再塗上昆蟲驅避劑。

若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促、神志不清等病徵，應立刻休息和求助，並盡快求醫。

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