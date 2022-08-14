英超｜曼城阿仙奴主場出擊齊齊大勝　列斯聯領先兩球遭修咸頓逼和

英超第二周賽事，Big 6球隊曼城及阿仙奴分途出擊，各自在自己主場大勝般尼茅夫和李斯斯城。至於列斯聯作客修咸頓，在主將班福特傷出下，換邊後一度兩球領先主隊，可惜修咸頓其後反撲成功連入兩球，最終2：2打和各得1分。



迪布尼妙射金球為曼城領先至2：0。（Getty Images）

曼城在主場出戰升班馬般尼茅夫，開賽不足廿分鐘已有夏蘭特助攻根度簡輕鬆射入領先，10分鐘後迪布尼接應科頓傳送後扣過對手球員右腳腳面乖巧射遠柱入網。至37分鐘，迪布尼投桃報李，交科頓射成3：0，曼城遙遙領先完半場。

菲爾科頓今仗貢獻一傳一射。（Getty Images）

下半場曼城未有放軟手腳，在77分鐘迫得般尼茅夫後衛拿馬擺烏龍，最終以4球大炒般尼茅夫。

加比爾捷西斯梅開二度

阿仙奴方面，新加盟的加比爾捷西斯終於放光明，上半場35分鐘已梅開二度，為球隊領先兩球返回更衣室。

加比爾捷西斯今仗演出光芒四射。（Getty Images）

至下半場李斯城嘗試反撲，不過每當李城入波阿仙奴隨即再拉開比數。53分鐘先有華迪逼得阿仙奴威廉沙列巴擺烏龍，不過兩分鐘後李城門將丹尼獲特甩手下讓格列沙加門前射入；隨後占士麥迪臣在74分鐘入波再為李城追近至2：3，惟阿仙奴兩分鐘後再由馬天利尼射成4：2。

洛迪高摩蘭奴今仗梅開二度，惜未能保住勝局遭對手逼和。（Getty Images）

洛迪高摩蘭奴入兩球仍徒勞

列斯聯作客修咸頓上半場有班福特傷出，下半場一開始即連入兩球領先，惟修咸頓隨後反撲成功，追成2：2，齊齊取得今季第1分。至於另外兩場比賽，白禮頓對紐卡素，以及狼隊對富咸均互交白卷，以0：0完場。

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