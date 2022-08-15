【田徑】陳佩琦加入力量訓練擺脫低潮　世大運個人賽入圍信心大增

香港百米女飛人陳佩琦周一（15日）出席品牌活動，分享自己在過去半年增加力量訓練，表現和信心「返晒嚟」。

雖然今年只剩10月的田徑系列賽四，但陳佩琦對來年世界大學生運動會充滿信心，期望取得個人賽資格。



陳佩琦6月出戰香港田徑錦標賽初賽跑出今季PB（個人最佳）12.07秒，決賽再以12.14秒奪冠，狀態遠勝4月下旬季前測試賽，她當時跑出的12.61秒。「有人問我是不是香港最快（100米），我說現在不是，以前是，希望將來都是」，陳佩琦笑說經歷低潮，已漸有起色。

陳佩琦笑言今年加入力量訓練，表現有加乘。（張倩儀攝）

陳佩琦腳傷康復 力量訓練奏效

陳佩琦坦言隨着腳傷康復，再加入力量訓練，表現一次比一次好：「3月開始做重訓，經過幾場比賽，技術加力量都有改善，10月的系列賽四，希望可以做到12秒「0幾」。陳佩琦表示將以系列賽四來測試夏訓的成果，目標半年內突破12秒，一年內刷新個人最佳時間。查陳佩琦在中學時代曾跑出11秒85。

陳佩琦期望能爭取世大運個人賽資格，並成為香港最快的百米跑手。（張倩儀攝）

雖說短跑講求爆發力，但陳佩琦接受專項訓練多年，直到今年3月才首次加入常規力量訓練，「我自己比較遲接觸力量訓練，配合技術練習，發揮有提升，體脂一度降到10%，當時跑感覺很好因為個人變輕，發力變好。」

陳佩琦今日出席品牌活動示範體能測試。（張倩儀攝）

世大運兩度延期 重燃希望出戰個人賽

陳佩琦原先預計只會參加世大運的接力賽。恰巧延期一年的「2021世大運」，再度延期至2023年7月舉行，讓狀態回升的陳佩琦有時間爭取參加100或200米，她對此信心大增。「今季都有跑出12.07秒，有信心表現能保持不差太遠。」雖然世大運因延期未知會否重新選拔，但現時陳佩琦100米表現已達12.10秒的「世大標」，「現已跑到世大標 ，爭名額應該不是太難。」