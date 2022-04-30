田徑｜梁筠宜與陳佩琦衝擊亞運　後林安琪時代的女子接力隊

百米女飛人梁筠宜與陳佩琦，在田徑季前測試賽分別取得第一與第四名。

二人賽後一起接受訪問，你一言我一語打趣，陳佩琦盛讚好友成長了不少，「吓，你做咩讚我呀！」梁筠宜即驚訝回應。

林安琪退役後的女子4X100接力隊，兩名上屆亞運成員笑說：「努力Ready中。」



田徑季前測試賽在政府放寬社交距離措施後，假將軍澳運動場展開首日賽事。本地田徑賽季因疫情直到今月底才重啟，5月將連續舉辦3場系列賽，今場與下周末展開的兩場系列賽的成績，將被列入田總對9月杭州亞運選拔準則。

梁筠宜以12.37秒取得第一名。（歐嘉樂攝）

梁筠宜與陳佩琦在今日的季前測試賽，逆風下分別以12.37秒及12.61秒，取得第一和第四名。曾先後在3月確診的二人，坦言康復後慢慢重拾狀態中，對闊別賽場近半年後所跑出時間感滿意。

去年7月轉全職運動員的梁筠宜，目標除了突破12.03秒這個個人最佳時間（PB），還會留港訓練備戰6月尾的世大運與9月杭州亞運。「現在的狀態跑到12.37秒算是不錯，但可以更加好，希望開季後返到約12秒，在5月底突破PB，去到11秒尾的水平。」她表示近態不似上一個賽季般，有不穩定的傷患，因此期待開季的比賽。

陳佩琦（左）與梁筠宜對久別賽場後的首槍時間感滿意。（歐嘉樂攝）

至於陳佩琦，16歲以11.85秒刷新香港青年紀錄後，便一直追着香港紀錄，可惜0.13秒這個距離比想像的還要大。數年間經歷了DSE暫別跑道、傷患、疫情，她仍未能突破樽頸。

她透露近月嘗試在練技術之外加入力量訓練，在今賽實戰中亦看到進步，「安心了少少。」梁筠宜認同說：「係呀，會覺得比人起步慢。」陳佩琦續說：「未整合過，所以對比賽都有點期待同興奮」她期望能在改變訓練模式中，有新轉變和突破。

陳佩琦期望能在改變訓練模式中，有新轉變和突破。（歐嘉樂攝）

兩人自學界時期已亦敵亦友，4年前同是雅加達亞運女子4X100接力隊成員，率領女隊的林安琪在2019年刷新100米港績後，光榮退場。「後林安琪時代」，被看成是香港女子短跑接班人的二人笑指「努力Ready」，陳佩琦坦言對梁筠宜有信心，「這一年來我較沉，但筠宜成熟了許多，看到她的成長，有她在會有信心。她全職訓練後，在知識、能力和經歷，都可說是全隊最擔當的一個。」她續說：「我會努力重拾佳態，兩個再一齊拍住上。」