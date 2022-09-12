歐聯全攻略｜快車密密開拜仁迎巴塞　強強對碰合演入球「大」騷？

歐洲聯賽冠軍盃（簡稱歐聯）2022/23球季分組賽大開快車，其中有死亡之組之稱的C組，繼續有觸目大戰，拜仁慕尼黑回師主場迎戰西甲班霸巴塞隆拿。

查兩隊拜仁近3次歐聯主場對巴塞，有2次總入球超過3球，加上巴塞近6場5次總入球超過3球；而話題人物「羅拔仔」利雲度夫斯基該6場比賽共入9球，今仗捧[3.5球]入球大最可靠。（球賽編號：FB2437，9月14日凌晨3時開賽，NowTV 643台直播）



今屆歐聯分組賽最具話題性的組別，必定要數C組，拜仁慕尼黑、巴塞隆拿、國際米蘭3隊歐洲傳統名門被抽在同一組，加上捷克球隊柏辛域陀尼亞（Viktoria Plzen）構成死亡之組。

在第一個比賽日，拜仁慕尼黑作客以兩球淨勝國際米蘭，巴塞隆拿則在主場5：1輕取柏辛域陀尼亞，兩隊都先取得3分，巴塞以較佳得失球排C組榜首，今仗兩軍對碰，可謂小組首名前哨戰。

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拜仁延續歐聯前聯賽走樣特點，上周末德甲遭史特加逼和，連續3場聯賽失分。（Getty Images）

今仗主隊拜仁，上周六在德甲聯賽被史特加逼和2：2，連續三場聯賽和波失分，現時只在聯賽榜排第三，落後予柏林聯及弗賴堡。

17歲小將泰爾（Mathys Tel）上仗先開紀錄，成為拜仁史上最年輕的德甲入球者，然後穆斯亞拿攻入個人今季第4球，都未能協助拜仁守住勝局，延續在歐聯比賽前失分的表現。

踢罷上場德甲後，拜仁已創出自10/11球季後，12年來最差開季成績，拜仁在當年球季開咧6輪只有8分，最後失落聯賽冠軍。

至於今仗客軍巴塞，正正得到了在對手拜仁效力9季的皇牌射手羅拔利雲度夫斯基，此子在上周末西甲作客卡迪斯一役，後備入替仍交出一入球兩助攻，令球隊以4球大破對手。目前以4勝1和得13分，僅隨皇馬之後排聯賽榜第二位。

巴塞隆拿在歐聯首仗以5：1作客輕取捷克球隊柏辛域陀尼亞。（Getty Images）

巴塞今夏豪花5000萬歐元羅致年屆34歲的「利雲」，不禁令人質疑是否物超所值。不過利雲以入球說話，除了西甲開鑼戰，其餘賽事皆有進賬，僅披甲6場，已轟入9球，效率奇高。

利雲上仗首次為巴塞在歐聯披甲即「戴帽」，同樣創下另一紀錄，他成為史上首名球員，為3支不同球隊在歐聯賽場連中三元，生涯累積86個歐聯入球，追平賓施馬升上史上歐聯射手榜第3位。

羅拔利雲度夫斯基今季由拜仁轉投巴塞，繼續維持高效率入球能力。（Getty Images）

兩隊拜仁近3次歐聯主場對巴塞，有2次總入球超過3球，加上巴塞近6場5次總入球超過3球；今仗是強強對碰加上利雲度夫斯基倒戈回歸德國安聯球場，雙方更加肉緊爭勝，而「羅拔仔」為巴塞披甲該6場比賽共入9球，捧[3.5球]入球大值博。