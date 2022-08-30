歐聯全攻略｜皇馬爭衛冕贏經驗　英超4獅睇好紅軍　拜仁PSG闖難關

2022/23球季歐洲聯賽冠軍盃上周五抽籤完畢，32強分組賽將於本港時間下周二（9月6日）深夜展開。幾支歐洲勁旅已磨拳擦掌，為爭奪這項歐洲球會級最高榮譽各不相讓，到底今屆賽事哪幾支球隊奪冠呼聲最高？



若論這一刻歐洲聯賽水平，英超定必是全歐洲鋒頭躉。過去5屆歐聯決賽，有4屆都有英超球隊參與其中，而這些決賽分子，正正是今屆歐聯4支英格蘭代表曼城、利物浦、車路士及熱刺。

歐聯抽籤｜車路士皇馬上上籤 拜仁巴塞冤家路窄 利雲夏蘭特倒戈

利物浦在聯賽終打開勝利之門，有助球隊重拾信心，征戰歐聯。（Getty Images）

英超四路雄獅包抄 紅軍秤先

去屆亞軍利物浦過去5屆比賽中，3度闖入決賽，1次封王，論歐戰經驗絕對夠晒斤兩，實力亦毋庸置疑。雖然該隊在聯賽出閘脫腳，戰至第4輪才打開勝利之門，不過利物浦近年在歐聯分組賽都踢得頗為輕鬆，去屆更6戰全勝晉級，今屆除面對近年老對手拿玻里外，阿積士和格拉斯哥流浪亦不算太難應付，出線應無問題。

曼城方面，雖然前季闖入決賽功敗垂成，不過球隊今季有夏蘭特加盟可謂如虎添翼，同時在英超競爭又過份激烈，戰至8強4強仍未能專心應付歐聯，過份被視為熱門下來個「大熱倒灶」，值博率較低。至於前季擊敗曼城掄元的車路士，今季人腳變動頗多，宜先作觀望；至於另一支球隊熱刺在干地進一步換血後，季初表現頗對辦，只要世界盃後陣中眾將「無穿無爛」，成功殺入淘汰賽的話，一切皆有可能。

皇馬過去9屆歐聯五度封王，今季一樣備受看好。（Getty Images）

皇馬9年內五度封王 爭衛冕有計

西甲班霸皇家馬德里可謂歐聯最頂級球隊，亦是最「識贏」的球隊。過去9年內5次入決賽5次捧盃，包括分別兩次殺退同市宿敵馬德里體育會，以及英超勁旅利物浦。包括上屆決賽被看淡之下以1球小勝紅軍。論歐戰經驗皇馬可謂無得輸，由球會到球員再到教頭，歐聯經驗都多到注入血，今屆分組賽對手不難應付，能盃成功衛冕最大障礙可能來自「抽籤運」？

巴黎聖日耳門近期狀態大勇，歐聯抽入死亡之組都未驚過。（Getty Images）

拜仁PSG分組對手惡啃 早入手更好分

拜仁慕尼黑與巴黎聖日耳門（PSG）是2019/20球季歐聯決賽對手，當屆決賽亦是近5屆比賽唯一沒有英格蘭和西班牙球隊參與的一屆。雖然有意見謂當屆比賽結果受疫情爆發影響，加上賽事由主客制變為賽會制中立場一場過而令英、西球隊失利，但兩支球隊始終是歐洲球壇實力份子。

歐聯抽籤｜拜仁巴塞齊集死亡之組 簡尼「謎之笑容」有玄機

文尼（左一）加盟後令拜仁前線數糊人物再添一員，實力進一步提升。（Getty Images）

更重要的，是拜仁和PSG這兩隊在國內比賽往往早已拋離其他比賽，戰至淘汰賽時已能以逸代勞。不過，兩隊更大危機可能在分組賽出現，因為兩隊都被抽入死亡之組，拜仁身處C組，有巴塞隆拿和國際米蘭作對手，以及捷克球隊柏辛域陀尼亞；至於PSG所在的H組，則有祖雲達斯、賓菲加以及以色列球隊海法馬卡比。假如拜仁和PSG能成功從分組賽突圍，今屆歐聯冠軍兩隊亦值得跟進。