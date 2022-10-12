英超熱話︱曼聯揭秘C朗「躺平」慶祝動作　更證更衣室氣氛好

曼聯球星C朗拿度的最新慶祝動作令人摸不着頭腦，官方終於有解釋，原來是「自嘲」！



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C朗上輪對愛華頓入波，終於在今季英超開齋，助紅魔奠定勝局之餘，同時創下另一生涯里程碑——攻入第700個球會入球。

不過，在這個重要時刻，C朗卻未有做出招牌「Siu」慶祝動作。他入球後將雙手放在胸前，頭稍後仰後，並合上兩眼，像「躺平」一樣；隊友安東尼有樣學樣，模仿動作一起慶祝。

C朗最新慶祝動作十分平和，原來是在自嘲。（網上圖片）

究竟C朗這個全新慶祝動作有何意思？曼聯官網日前解釋，原來這是一個隊內笑話，當中更包含自嘲意味。

官方稱，C朗出名擅於「照顧自己」，會用盡各種方式維持最佳狀態，所以他通常會在訓練場跟健身室花上數小時，下苦功鍛鍊。不過，最重要是C朗會把握適當時間休息，以充足睡眠幫助恢復體力，「曾有報道指，C朗一天會小睡幾次！」

而慶祝動作就是跟這個小習慣有關，「他在模仿自己在球隊外出時、於旅遊巴上小睡的樣子，一班隊友平時當然有留意他這個模樣，紛紛想向他學習。」

曼聯形容，「這展示出坦赫格麾下的球員都有很好的關係」，而球隊在周一訓練也向C朗送上印有「700」字樣的球衣跟氣球，全隊更一起合照，恭賀這位球壇傳奇。