英超｜C朗建功奠勝回應質疑聲音　全新慶祝動作賀生涯里程碑

C朗拿度終於在英超開齋，一記左腳地波射破愛華頓，助曼聯奠定2：1勝局，同時亦創下另一生涯里程碑，攻入第700個球會入球。C朗未有展出招牌的「Siu」，卻有新動作慶祝入球。



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曼聯今輪作客鬥愛華頓，卻被伊禾比妙射破網開紀錄，之後安東尼及後備入替的C朗拿度各建一功，結果以2：1反勝「拖肥糖」，以15分升上聯賽榜第5位。

C朗拿度上半場入替有傷的馬迪爾。（Getty Images）

C朗左腳奠勝挽回面子

C朗上仗在歐霸盃作客塞浦路斯面對空門失機，今仗接應卡斯米路傳送，左路快放殺入禁區，再左腳轟出地波收死比克福特，助曼聯反勝外，亦為自己挽回面子。這個士哥是C朗拿度職業生涯第700個球會入球，亦是他今季英超的「開齋波」。

英國《曼徹斯特晚報》為曼聯眾將表現評分，C朗獲得全隊最高的8分，除了入球外，他在今仗的鋪橋搭路同樣出色。

C朗拿度球會入球分布：



士砵亭：5球

皇家馬德里：450球

祖雲達斯：101球

曼聯：144球



C朗左腳建功，攻入生涯第700個球會入球。（Getty Images）

C朗拿度賽後透過社交網站發文，未有刻意提及這生涯里程碑，只表示今仗是重要的勝利，朝正確的方向邁進一步，其後他再在限時動態中表明，將這入球獻給曼聯球迷，再一次證明球隊的勝仗比一切重要。

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C朗賽後表示將入球獻給球迷們。（Getty Images）

主帥隊友齊賀C朗

「CR7」進化成「CR700」，曼聯主帥坦赫格亦有祝賀，「球會700球是個偉大的成就，我替他（C朗）十分高興，因為這也是今季英超首球，我相信他入球陸續有來。」坦帥續稱，即使像C朗這種偉大射手也十分需要入球，因為這是一種感覺，只要腳風順，狀態就可延續下去。

C朗再拾射門鞋，國家隊隊友兼今場隊長般奴費南迪斯亦為師兄高興，「他（C朗）很努力尋找入球，周四對他是艱難一仗，連番攻門被門將及門柱擋出，他今仗終於有進賬，球隊全取3分並刷新紀錄，是一件開心的事。」

般奴當然有祝賀師兄。（Getty Images）

「Siu」是C朗拿度的招牌慶祝動作，今仗的球迷卻無緣見到這一幕，因為他展示另一動作，雙手放在胸前並合上兩眼，平和地慶祝；安東尼走近有樣學樣，模仿師兄的慶祝動作。

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