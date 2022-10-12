乒乓團體世錦賽︱張本智和：中國非不可戰勝　日球手聲稱馬龍手震

中國男團於今屆乒乓團體世錦賽贏得冠軍，決賽直落三場輕取德國，叫人回味的仍是準決賽跟日本鬥得難分難解。

最終摘下銅牌的日本隊，張本智和豪言贏中國最爽、下次一定要奪金；另一位成員受訪時則透露，奧運五金得主、中國隊的馬龍竟在比賽中手震。



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日本跟中國隊早前於乒乓團體世錦賽準決賽相遇，日乒首席男球手張本智和於男單獨取兩分，分別擊敗世界第一的樊振東跟新秀王楚欽，成為中國隊在今屆26場比賽中，唯一讓中國吞敗的球手。不過最終日本依然落敗，僅收穫銅牌。

張本智和於乒乓球團體世錦賽，在中國隊身上獨取兩分。（@nittaku_news）

頒獎禮結束後，張本智和很不服氣，「很高興拿到獎牌，但輸給中國讓我很失望。」他認為贏樊振東的一場是最爽快的，「那是我感覺最好的一場，在這大舞台上戰勝中國選手，自然是非常痛快的。」

他之後又在社交網站上表示，在團體世錦賽上從中國手中取得兩分，是其乒乓球生涯最大成就之一；更放下狠話：「中國已經不是不可戰勝了，下次一定要拿到金牌！」

張本智和與樊振東離枱對拉，最終拉出界，來回對拉獲賽會社交媒體剪輯，標示「世紀一分？」：

Could this be the point of the millennium?🤯



Fan Zhendong and Tomokazu Harimoto bring their absolute A-game to #ITTFWorlds2022 🔥 #Chengdu2022 pic.twitter.com/yvTZEvNIJD — World Table Tennis (@WTTGlobal) October 8, 2022

日本隊成員：馬龍壓力大到手震

張本智和因參加下周三（19日）展開的澳門賽，未有隨大隊返回日本。日媒《雅虎體育》報道，張本智和隊友、對中國時以1：3不敵馬龍的及川瑞基（OIKAWA Mizuki）向接機的媒體透露，因自己拿下第一局，一度令這位中國名將緊張，「我認為他壓力很大，能感覺到他表情僵硬，他的手在顫抖。」

及川瑞基指馬龍壓力大得手震。（@nittaku_news）

另外一位日本隊成員戶上隼輔就承認，跟中國隊仍有距離，「在技術方面，我們和對手的差距依然很明顯。據說中國球手在奧運和世錦賽上會表現得更認真，但這次看到每名中國球員都在後備席上為球手加油，因此我可以強烈感覺到，他們非常認真在比賽。」

至於馬龍則十分大方，坦言張本智和表現非常亮眼，值得表揚，「無論對面站的是誰，張本智和一直敢拚。看到他在場上的戰鬥力，以及年輕人的求勝慾望，我非常欣賞這點。」