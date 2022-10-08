乒乓團體世錦賽｜中國男團險勝日本　張本智和獨取兩分未足爆冷

乒乓團體世錦賽，爭取連續10屆世界賽奪冠的中國男團晉級決賽，過程有驚無險。

中國在準決賽面對日本，兩度領先下被追平，靠第5場輕勝而出線，明晚（8日）與德國爭奪冠軍。今場最出色的球手，必數日本頭號男單張本智和，與世界第一的樊振東打出精彩一役。



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中國男隊在2000年不敵瑞典得亞軍後，至今9次世錦賽都未逢敵手，今屆賽事亦未失一場，直至準決賽。

樊振東為世界排名第一球手。（微博＠新浪體育）

中國首場派出世界頭號球手樊振東，直落3局輕取日本的戶上隼輔。而日本在第二場由頭號男單、世界排名第4的張本智和面對低 7位的王楚欽，先輸8:11後，連勝11:8、11:6、11:9，追回一場。中國在第三場由兩屆奧運男單金牌馬龍，面對及川瑞基雖先失一局8:11，隨即發力連取11:5、11:5及11:2，再次領先。

張本智和為日本獨取兩分，兩度扳平中國。（twitter@nittaku_news）

第四場可謂精彩所在，由雙方頭牌對決。張本智和先贏11:7，被樊振東連取11:6、11:3。張本智和在第4局發力狂追，其中一分與樊振東離枱對拉，最終拉出界，來回對拉獲賽會社交媒體剪輯，標示「世紀一分？」

擊敗世界第一球手，張本開心到「碌地」。（twitter@nittaku_news）

Could this be the point of the millennium?🤯



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張本在以11:9拿下第4局，更於決勝局與樊振東鬥攻，再贏11:9，贏局數3:2。素來激動的張本更興奮大叫，整個人滾在地上。

日本隊最後一場派中戶上隼輔，惜不敵王楚欽。（twitter@nittaku_news）

不過，張本獨取兩分，未能帶來勝果。決勝一場戶上隼輔力爭擊敗王楚欽，他在首局一度領先9:4，惜連同後來兩個局點都未能把握，10:12反失第一局。接下來兩局無輪如何嘗試，改變節奏，都被王楚欽一一應付，再負7:11及4:11。王楚欽為中國帶來關鍵勝利，以3:2晉級。

日本隊得銅牌。（twitter@nittaku_news）

另一場賽事，德國亦與淘汰香港晉級的韓國鬥足5場，險勝3:2。繼2018年，連續兩屆與中國爭霸。