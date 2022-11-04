七人欖球賽｜姚錦成享受全場歡呼「香港隊」　首戰負澳洲不失氣氛

香港國際七人欖球賽周五（4日）於香港大球場舉行，首日初賽處於A組的香港隊，遇上屆世界巡迴賽冠軍澳洲，以0：43落敗。

華將姚錦成揚言今次是最後一次參加七欖，因為球迷的歡呼和入場人數感到驚喜：「聽說今日近2萬人，一出場熱身，觀眾『癲咗』歡呼，好開心。」雖然不敵澳洲，但「阿成」向球迷保證明天的表現會更好。



香港隊落入「死亡之組」，同組對手新西蘭、澳洲和薩摩亞全是勁敵，今日首戰面對澳洲，開局2分鐘港隊防線已告失守，被澳洲3次達陣。

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【七人欖球賽】姚錦成認為大家久違主場比賽，有些緊張。（張浩維攝）

現場氣氛大好，即使香港隊持續落後，甚至完半場前因傳球失誤出界失去一次得分機會，半場續以0：17落後，但球迷依然歡呼大叫「加油」、「Let’s go Hong Kong」。下半場港隊數次幾近達陣卻不果，相反澳洲攻勢持續，港隊一直處於下風，全場未有得分，終以0：43首戰告負，明天將對新西蘭和薩摩亞。

【七人欖球賽】姚錦成表示氣氛沒有因疫情而有變。（張浩維攝）

賽前姚錦成曾表示今次將是自己最後一次出戰七欖，但他說不去想告別的感覺：「我好享受，享受每一球接球 、tackle和在場上跑的感覺，好正，觀眾就是我的推動力，全場都在叫香港隊好正。」他覺得要全心投入去感受，要待完成整個賽事才再回想。

【七人欖球賽】姚錦成最後一次出戰香港國際七人欖球賽，但他未有想「告別戰」的感覺。（張倩儀攝）

雖受疫情影響，但即使是非假日的大球場，氣氛依然濃厚，連場內的阿成也感覺到：「沒想過今日這麼多觀眾，我以為只會下面『坐爆』，沒有想過上面都這麼多人，聽到有同事說今日近2萬人都好驚喜，我覺得氣氛沒變。」

【七人欖球賽】港隊明天將會迎戰新西蘭和薩摩亞。（張浩維攝）

阿成今場上陣5分鐘，他表示三年沒有在港比賽，隊友難免會緊張：「今天有朋友、家人和球迷入場支持，大家每一球都想發揮做好，但一緊張就發揮不到。」他認為澳洲雖然高出一班，但由於是第一場賽事，有機會把握對手未入局的情況，變成己隊的優勢：「我們有分析過，澳洲上站輸給烏干達，而我們贏過烏干達，其實可以利用（對方未入局）優勢去打，但頭幾分鐘我們把握不到。」笑說明天對新西蘭和薩摩亞將會有更好表現，希望不負香港球迷的支持。