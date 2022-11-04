七人欖球賽｜姚錦成享受全場歡呼「香港隊」 首戰負澳洲不失氣氛
香港國際七人欖球賽周五（4日）於香港大球場舉行，首日初賽處於A組的香港隊，遇上屆世界巡迴賽冠軍澳洲，以0：43落敗。
華將姚錦成揚言今次是最後一次參加七欖，因為球迷的歡呼和入場人數感到驚喜：「聽說今日近2萬人，一出場熱身，觀眾『癲咗』歡呼，好開心。」雖然不敵澳洲，但「阿成」向球迷保證明天的表現會更好。
香港隊落入「死亡之組」，同組對手新西蘭、澳洲和薩摩亞全是勁敵，今日首戰面對澳洲，開局2分鐘港隊防線已告失守，被澳洲3次達陣。
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現場氣氛大好，即使香港隊持續落後，甚至完半場前因傳球失誤出界失去一次得分機會，半場續以0：17落後，但球迷依然歡呼大叫「加油」、「Let’s go Hong Kong」。下半場港隊數次幾近達陣卻不果，相反澳洲攻勢持續，港隊一直處於下風，全場未有得分，終以0：43首戰告負，明天將對新西蘭和薩摩亞。
賽前姚錦成曾表示今次將是自己最後一次出戰七欖，但他說不去想告別的感覺：「我好享受，享受每一球接球 、tackle和在場上跑的感覺，好正，觀眾就是我的推動力，全場都在叫香港隊好正。」他覺得要全心投入去感受，要待完成整個賽事才再回想。
雖受疫情影響，但即使是非假日的大球場，氣氛依然濃厚，連場內的阿成也感覺到：「沒想過今日這麼多觀眾，我以為只會下面『坐爆』，沒有想過上面都這麼多人，聽到有同事說今日近2萬人都好驚喜，我覺得氣氛沒變。」
阿成今場上陣5分鐘，他表示三年沒有在港比賽，隊友難免會緊張：「今天有朋友、家人和球迷入場支持，大家每一球都想發揮做好，但一緊張就發揮不到。」他認為澳洲雖然高出一班，但由於是第一場賽事，有機會把握對手未入局的情況，變成己隊的優勢：「我們有分析過，澳洲上站輸給烏干達，而我們贏過烏干達，其實可以利用（對方未入局）優勢去打，但頭幾分鐘我們把握不到。」笑說明天對新西蘭和薩摩亞將會有更好表現，希望不負香港球迷的支持。
如何購買香港國際七人欖球賽門票？
官方網站（按此）僅售賣3日門票，成人票價1,950元，12歲以下小童門票必須連同成人門票一同購買，售950元，2歲或以下幼童入場毋須門票。
場內防疫措施如何？
觀眾可在場內飲食，包括酒精飲品，但非飲食期間必須戴上口罩。入場前須出示同日完成的快測陰性結果，同時須使用「安心出行」掃瞄二維碼。