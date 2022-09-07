世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間　32隊名單賽程

世界盃2022將於11月20日在卡塔爾舉行，NowTV獲得今屆世界盃的香港區獨家轉播權，NowE亦會播放賽事，免費頻道ViuTV則會直播包括決賽的19場比賽。今屆部分賽事在香港時間的晚飯「黃金時段」舉行，超過30場在晚上6時至11時開波，但亦有部分在深夜上演。ViuTV將會免費直播11月20日深夜12時的揭幕戰，由卡塔爾對厄瓜多爾。



世界盃2022於卡塔爾舉行。（Getty Images）

（1）世界盃2022日期：

今屆世界盃由2022年11月20日至12月18日。分組賽會由11月20日深夜展開，至12月2日完成。16強淘汰賽由12月3日開始，最後世界盃決賽於12月18日舉行。

（2）世界盃2022開波時間：

世界盃2022於中東國家卡塔爾舉行，香港與卡塔爾有5小時時差，香港快5小時，例如世界盃決賽在卡塔爾時間晚上6時舉行，即時香港時間晚上11時。部分比賽會在香港的晚飯時間舉行，方便大家「睇波送飯」，但亦有部分在深夜時間上演，大家要捱眼瞓睇波。

世界盃頭兩輪分組賽（11月20日至11月28日），分佈於4個時段開波，分別是香港時間晚上6時、9時、深夜12時及深夜3時。

世界盃第三輪分組賽（11月29日至12月2日），分佈於兩個時段開波，分別是香港時間晚上11時及深夜3時。

了解更多：世界盃2022最新分組賽賽程 黃金時段睇英格蘭 附香港開波時間

世界盃16強（12月3日至12月6日），分佈於兩個時段開波，分別是香港時間晚上11時及深夜3時。

世界盃8強（12月9日及10日），分佈於兩個時段開波，分別是香港時間晚上11時及深夜3時。世界盃4強（12月13日及14日），兩場都在香港時間深夜3時舉行。

世界盃季軍戰在香港時間12月17日晚上11時舉行。世界盃決賽在香港時間12月18日晚上11時舉行。

大埔超級城4年前以高端科技為主題，讓球迷以另一角度享受世界盃，不知今年又有沒有商場會播世界盃呢？（資料圖片/大埔超級城提供）

（3）世界盃2022香港直播：

普羅大眾可以經ViuTV免費收看19場世界盃賽事，如果「波癮」不深，其實不用另外付費。如果你是資深球迷，渴望追蹤大部分以至全部世界盃比賽，則要購買NowTV的世界盃通行證。

香港收費電視台NowTV在8月宣布，將以4K畫質獨家直播全部64場世界盃賽事，而同一集團的免費電視台ViuTV將直播其中19場賽事，包括揭幕戰、兩場準決賽及決賽。另外，網上娛樂平台NowE亦會播放今屆賽事。

（4）NowTV世界盃2022通行證：

購買NowTV世界盃2022通行證，可以4K畫質觀看全部64場比賽的直播，正價為1080港元。

NowTV提供早鳥優惠至9月30日，適用於新舊客戶。優惠適用於申請一個指定Now TV體育組合（24個月承諾期合約）的新Now TV客戶，或升級或續約至一個指定Now TV組合（24個月承諾期）並達指定月費增幅的現有客戶。該等客戶可以優惠價港幣280港元訂購FIFA世界盃2022賽事通行證。

NowTV獨家直播世界盃2022全部64場比賽。（NowTV）

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（5）世界盃2022出線球隊｜已齊32隊：

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（6）世界盃2022參賽球隊及分組形勢：

今屆世界盃有32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、英格蘭、阿根廷、法國、西班牙、比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊已被編入8個小組，踢單循環比賽，贏波有3分，和波各得1分，輸波0分，小組累積分數最高的兩隊晉級16強淘汰賽。

世界盃分組形勢詳解｜葡萄牙小組充滿恩怨情仇 英格蘭其實好凶險

卡塔爾世界盃決賽周32強。（Twitter）

A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭

B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯

C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭

D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞

E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本

F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞

G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、韓國



（7）世界盃2022分組賽賽程

【第一輪分組賽賽程，以下所有時間為香港時間】

11月20日（日）深夜12時：【A組】卡塔爾對厄瓜多爾（ViuTV免費直播）

11月21日（一）晚上9時：【B組】英格蘭對伊朗

11月21日（一）深夜12時：【A組】塞內加爾對荷蘭

11月21日（一）深夜3時：【B組】美國對威爾斯

香港的黃金時間上演英格蘭對伊朗。（Getty Images）

11月22日（二）晚上6時：【C組】阿根廷對沙特阿拉伯

11月22日（二）晚上9時：【D組】丹麥對突尼西亞

11月22日（二）深夜12時：【C組】墨西哥對波蘭

11月22日（二）深夜3時：【D組】法國對澳洲

大家一放工就要趕回家看美斯！在11月22日晚上6時，阿根廷就會對沙特。（Getty Images）

11月23日（三）晚上6時：【F組】摩洛哥對克羅地亞

11月23日（三）晚上9時：【E組】德國對日本

11月23日（三）深夜12時：【E組】西班牙對哥斯達黎加

11月23日（三）深夜3時：【F組】比利時對加拿大

日本會在11月23日晚上9時對德國。（Getty Images）

11月24日（四）晚上6時：【G組】瑞士對喀麥隆

11月24日（四）晚上9時：【H組】烏拉圭對韓國

11月24日（四）深夜12時：【H組】葡萄牙對加納

11月24日（四）深夜3時：【G組】巴西對塞爾維亞

C朗首場比賽會對加納，但香港球迷就可以要捱眼瞓，這場比賽在深夜12時開波。（Getty Images）

世界盃抽籤在多哈舉行。（Getty Images）

【第二輪分組賽賽程，以下所有時間為香港時間】

11月25日（五）晚上6時：【B組】威爾斯對伊朗

11月25日（五）晚上9時：【A組】卡塔爾對塞內加爾

11月25日（五）深夜12時：【A組】荷蘭對厄瓜多爾

11月25日（五）深夜3時：【B組】英格蘭對美國

第二輪分組賽會上演「英美大戰」，如果星期六不用上班的朋友，周五深夜可以一看。（Getty Images）

11月26日（六）晚上6時：【D組】突尼西亞對澳洲

11月26日（六）晚上9時：【C組】波蘭對沙特阿拉伯

11月26日（六）深夜12時：【D組】法國對丹麥

11月26日（六）深夜3時：【C組】阿根廷對墨西哥

阿根廷會在香港時間深夜對墨西哥，幸好那天是周六深夜，方便香港球迷捱夜睇波。（Getty Images）

11月27日（日）晚上6時：【E組】日本對哥斯達黎加

11月27日（日）晚上9時：【F組】比利時對摩洛哥

11月27日（日）深夜12時：【F組】克羅地亞對加拿大

11月27日（日）深夜3時：【E組】西班牙對德國

分組賽最強戲碼，西班牙大戰德國，將於11月27日深夜上演。（Getty Images）

11月28日（一）晚上6時：【G組】喀麥隆對塞爾維亞

11月28日（一）晚上9時：【H組】韓國對加納

11月28日（一）深夜12時：【G組】巴西對瑞士

11月28日（一）深夜3時：【H組】葡萄牙對烏拉圭

葡萄牙會在第二場分組賽對烏拉圭。（Getty Images）

【第三輪分組賽賽程，以下所有時間為香港時間】

11月29日（二）晚上11時：【A組】厄瓜多爾對塞內加爾、荷蘭對卡塔爾

11月29日（二）深夜3時：【B組】威爾斯對英格蘭、伊朗對美國

荷蘭籤運非常好，抽中最弱的種子隊卡塔爾。（Getty Images）

11月30日（三）晚上11時：【D組】澳洲對丹麥、突尼西亞對法國

11月30日（三）深夜3時：【C組】波蘭對阿根廷、沙特阿拉伯對墨西哥

法國在最後一場分組賽會對突尼西亞。（Getty Images）

12月1日（四）晚上11時：【F組】克羅地亞對比利時、加拿大對摩洛哥

12月1日（四）深夜3時：【E組】日本對西班牙、哥斯達黎加對德國

闊別決賽周多年的加拿大，能否創出佳績？（美聯社）

12月2日（五）晚上11時：【H組】加納對烏拉圭、韓國對葡萄牙

12月2日（五）深夜3時：【G組】塞爾維亞對瑞士、喀麥隆對巴西

（8）世界盃2022淘汰賽賽程

【16強賽賽程，以下所有時間為香港時間】

12月3日（六）晚上11時：【16強1】A組首名 對 B組次名

12月3日（六）深夜3時：【16強2】C組首名 對 D組次名

12月4日（日）晚上11晚：【16強3】D組首名 對 C組次名

12月4日（日）深夜3時：【16強4】B組首名 對 A組次名

12月5日（一）晚上11時：【16強5】E組首名 對 F組次名

12月5日（一）深夜3時：【16強6】G組首名 對 H組次名

12月6日（二）晚上11時：【16強7】F組首名 對 E組次名

12月6日（二）深夜3時：【16強8】H組首名 對 G組次名

2018年世界盃的16強，比利時與日本合演一場精彩的比賽，最終比利時贏3：2晉級。（Getty Images）

【8強至決賽賽程，以下所有時間為香港時間】

12月9日（五）晚上11時：【8強1】16強5勝方 對 16強6勝方

12月9日（五）深夜3時：【8強2】16強1勝方 對 16強2勝方

12月10日（六）晚上11時：【8強3】16強7勝方 對 16強8勝方

12月10日（六）深夜3時：【8強4】16強3勝方 對 16強4勝方

12月13日（二）深夜3時：【4強1】8強1勝方 對 8強2勝方（ViuTV免費直播）

12月14日（三）深夜3時：【4強2】8強3勝方 對 8強4勝方（ViuTV免費直播）

12月17日（六）晚上11時：【季軍戰】4強1負方 對 4強2負方

12月18日（日）晚上11時：【決賽】4強1勝方 對 4強2勝方（ViuTV免費直播）

世界盃2022冠軍誰屬，12月18日晚揭曉。（Getty Images）