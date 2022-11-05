七人欖球賽｜姚錦成達陣為港隊開齋　憾負新西蘭　傍晚再鬥薩摩亞

香港國際七人欖球賽周六（5日）假香港大球場舉行，處於A組的香港隊次日再鬥「All Black」新西蘭，香港在姚錦成和拜仁（Seb Brien）的達陣下以14：38憾負，但仍贏得全場球迷的歡呼聲，振奮士氣。雖錄2負成績，但港隊將於同日傍晚迎戰薩摩亞，仍保有一線晉身八強生機，姚錦成表示：「得分後球隊士氣大振，對接下來一戰有信心可爭勝！」



處於「死亡之組」A組的港隊昨日以0：43不敵澳洲，今午首戰對上新西蘭，雖然首半分鐘防線現漏洞，落後0：14，但完半場前，姚錦成也兌現「今天表現會更好」的承諾把握機會成功達陣，追回7：14，全場球迷歡呼，並高舉區旗。

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姚錦成達陣，港隊終開齋。（廖雁雄攝）

雖然新西蘭換邊後再得分，但港隊在「破蛋」後士氣大振，球迷氣氛持續高漲，現場「Hong Kong」和掌聲不斷，拜仁（Seb Brien）下半場中段再突破重圍達陣，再貢獻7分，港隊最後仍以14：38憾負。雖然未取一勝，但阿成和拜仁的奮力得分，贏盡全場掌聲。

姚錦成表示沒有想過有機是在新西蘭手上得分。（廖雁雄攝）

阿成賽後直言今天兌現承諾，也再保證下一場也會更好：「上半場守得好好，全場表現都好滿意，在得分後大家信心大增。」他解說新西蘭是自己最喜歡的球隊，能夠在這一支強隊手上得分，絕對是興奮的事，「下場除了想再得分，也是為隊友製造機會得分。」昨日薩摩亞以24：0擊敗新西蘭，實力同樣不容小覷，但阿成表示保持士氣下，有信心可以在主場球迷面前爭取一勝：「盡力！一定會盡力，我們有信心。」