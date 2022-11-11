巴西隊｜實力被看高一線相隔20年奪冠有望　點睇比賽最有現場感？

距離今屆開賽還有不足10天，球賽揭幕戰將於香港時間11月21日深夜12時，由主辦國卡塔爾對壘厄瓜多爾。今屆賽事的重點，除了看法國能否衛冕之外，多支傳統足球勁旅的實力亦不容忽視。不過，要享受每場比賽帶來的刺激感，當然要做足功課，了解球隊的部署，如想體驗臨場感，仿如置身現場盡情地觀賞賽事原來一點也不難！



足球王國巴西以最強陣容迎戰全球足球盛事！（圖片來源：Flickr）

巴西隊狀態回勇 相隔20年奪冠有望

四年一度的足球盛事，全城期待，今屆有不少看點，例如多支傳統勁旅狀態回勇，包括巴西隊，這支「森巴兵團」可算是2002年比賽奪冠之後，最有機會再次奪標的陣容，效力巴黎聖日耳門的國腳尼馬不用多說，年僅22歲的曼聯小將安東尼亦會隨隊征戰。另外，效力西甲皇家馬德里的21歲巴西小將前鋒羅德里戈亦被徵召入國家隊。中場方面，盧卡斯今季於里昂的表現理想，多名球員的加入相信可以提升中場控球及射門能力。

今屆比賽巴西國家隊由尼馬領軍出戰，有望帶領球隊於2002年後再次奪得錦標。（Getty Images）

安坐家中想體驗臨場感 大電視應如何選擇？

想感受現場氣氛，不一定需要親身飛到卡塔爾，就算安在家中，其實一樣可以透過超高清大電視，融入臨場澎湃的緊張氣氛之中！大螢幕當然不可少，畫質和音效亦同樣重要，但市面上有不同尺寸的超高清電視，作為球迷的你又應該如何選擇呢？

事實上，電視的尺寸與觀眾和電視的距離成正比，空間愈多，可選擇的電視尺寸就愈大。以一般家庭的客廳為例，觀眾想欣賞到最佳8K 及4K 畫質，55吋電視需要約1.2至2.4米距離，如果距離有1.4至2.8米，更可以選擇65吋的電視機，觀賞時更有現場感。此外，不少人以為與電視的距離愈遠，觀賞感會更佳，其實隨著電視技術及影片質素的發展，即使家中空間有限也能選購比以往更大的螢幕，沉浸於畫面中。

只要有適當的距離，家中亦可以安裝超高清大電視，欣賞四年一度的的足球盛事。（資料圖片）

C835系列4K Mini LED超高清畫質配上ONKYO影院級音響 瞬間置身賽事現場

作為球迷，當然要支持心水球隊，而作為巴西隊全球合作伙伴的TCL，不單全力支持巴西奪冠，更有不同電視型號配合球迷需要。 TCL的皇牌C835 4K Mini LED電視，內置了多個獨立LED光源，能夠提升顏色的對比度，加上QLED技術，更可提升畫面質素，令色域更廣闊，影像更清晰像真，適合追求現場感的用家！

C835配備MEMC（動態補償）及144Hz可變刷新率技術，進一步增強畫面的流暢度，就算球員快速推動、傳球射門，一樣可以精準處理影像，避免畫面出現模糊，清晰欣賞每個動作。用家可根據家居需要，選擇55吋及65吋螢幕，均採用了Dolby IQ技術，內置感光探測器，自動根據室內的光線，智能調節光亮程度，球員們衝鋒陷陣的情景、咬牙切齒的緊張表情都一一如在眼前。配合ONKYO 音響系統，採用了影院級音頻設備，完全感受到現場的喝采聲，令家中梳化化身成為前排觀眾席。

C835內置了多個獨立LED光源，能夠提升顏色的對比度，加上QLED技術，更可提升畫面質素。（圖片由TCL提供）

C835採用了4K超高清畫質和專業ONKYO音響，加上144Hz可變刷新率，畫面更流暢，猶如置身現場看球賽。（圖片由TCL提供）

邊看邊吃 送高達$1000 Foodpanda優惠券

一班朋友齊齊欣賞比賽，當然要有豐富美食，又怎能只得啤酒薯片！TCL體貼顧客需要，現凡購買TCL 55”或以上指定型號電視，即可獲Foodpanda優惠券，面值最高達$1,000，讓你可與朋友一邊歡呼吶喊支持心儀隊伍，一邊品嚐不同特色美食，盡情地享受四年一度球壇盛事的熾熱氣氛！

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TCL全力支持巴西隊奪冠 贊助多項國際運動賽事

TCL作為今屆巴西隊的全球合作伙伴，當然全力支持球隊奪冠。事實上，TCL一直推動運動界的發展，包括於去年成為美洲國家盃的全球合作夥伴。除了足球，TCL亦與國際籃球聯合會（FIBA）及中國男子籃球職業聯賽（CBA）成為全面合作夥伴關係，期望把競技運動推廣至世界各地。

TCL成為了巴西隊全球合作伙伴。（圖片由TCL提供）