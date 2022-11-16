網球．年終賽︱拿度兩連敗提早出局　不排除仿傚費達拿打到40歲

ATP世界巡迴賽總決賽（ATP World Tour Finals）日前於意大利都靈掀開序幕，然而傳奇球手拿度（Rafael Nadal）在小組賽連輸兩場。

36歲高齡的他，卻不排除自己可像好友費達拿一樣，打到40歲。



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拿度先以6：7、1：6不敵美國球手費斯（Taylor Fritz），周二（15日）面對來自加拿大的奧格艾里阿辛（Felix Auger-Aliassime），再直落兩盤輸波而回，提早出局。

拿度落敗更讓他失去年終「世一」的資格；19歲西班牙新星艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）則繼創下最年輕「世一」的紀錄後，成為史上最年輕的年終「一哥」。

拿度在年終賽兩連敗出局。（Getty Images）

長江後浪推前浪，廿歲出頭的一班「後浪」已湧至。36歲的拿度縱受傷患困擾，仍在苦苦支撐，他是8位參賽球手中最老的一個；跟年輕一歲的祖高域，是當中唯二踏入30大關的球手。

年屆41的費達拿9月已退役，拿度雖然認老，但不排除自己可仿傚好友，多打幾年。「我不能預測未來，這（像費達拿一樣打到40歲）看似困難，但在28、29歲時，我也很難想像能打到36歲。」

拿度不排除自己可打到40歲。（Getty Images）

他續指：「所以你不知道會發生什麼，這會視乎不同因素而定；有些是你控制到的，有些不是。」他為自己處於高齡、還在高水平環境中取得高排名而感到快樂，「我想繼續打下去，享受這個現實。每一年我可以打波，對我而言都是一份禮物。」