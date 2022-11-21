世界盃2022｜麥迪臣﹑獲加因傷避鬥伊朗　英格蘭續以單膝跪表態

港人最愛的英格蘭將在今晚（21日）黃金時間登場，世界盃首場分組賽鬥伊朗，主帥修夫基表示兩將因傷未能披甲。「三獅軍團」將在今仗開賽前維持單膝跪，修夫基坦言這是適當的表態時機。



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卡塔爾世界盃正式揭開戰幔，次日3場賽事中，最受注目的必定是港人最愛的英格蘭，「三獅軍團」將在今晚9點鬥伊朗。

英軍主帥修夫基出席賽前記者會，表示今仗有兩將因傷缺陣，「基爾獲加仍然有傷，今仗未能披甲，但他的康復進度相當良好，他有望在往後的分組賽上陣。占士（麥迪臣）則沒有跟隨訓練，所以他將無法在明日上陣。」

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基爾獲加有傷在身，修夫基直指這名曼城後衛今仗未能上陣。（Getty Images）