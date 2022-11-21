世界盃2022｜麥迪臣﹑獲加因傷避鬥伊朗 英格蘭續以單膝跪表態
撰文：趙子晉
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港人最愛的英格蘭將在今晚（21日）黃金時間登場，世界盃首場分組賽鬥伊朗，主帥修夫基表示兩將因傷未能披甲。「三獅軍團」將在今仗開賽前維持單膝跪，修夫基坦言這是適當的表態時機。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
卡塔爾世界盃正式揭開戰幔，次日3場賽事中，最受注目的必定是港人最愛的英格蘭，「三獅軍團」將在今晚9點鬥伊朗。
英軍主帥修夫基出席賽前記者會，表示今仗有兩將因傷缺陣，「基爾獲加仍然有傷，今仗未能披甲，但他的康復進度相當良好，他有望在往後的分組賽上陣。占士（麥迪臣）則沒有跟隨訓練，所以他將無法在明日上陣。」
英超在今年9月已經暫停賽前單膝跪儀式，但這個對抗種族歧視及不平等的舉動，將在今仗再現，修夫基說：「我們隊內曾就此事討論，我們認為世界盃是個最大的舞台，推動反歧視及不平等行為。」
由昆洛斯（Carlos Queiroz）領軍的伊朗，賽前當然向英格蘭「笠高帽」，「修夫基帶領英格蘭提升至另一水平，這隊大概是1966年以來最強的英格蘭，而且他們的踢法十分機動及有效率，所以他們是十分有威脅。」
英格蘭誰人因傷無法上陣？
占士麥迪臣﹑基爾獲加
英格蘭在卡塔爾世界盃首隊對手是？
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