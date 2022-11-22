世界盃2022｜加普頭槌破僵局　荷蘭兩球淨勝塞內加爾響勝鼓

世界盃2022的A組分組賽，荷蘭和塞內加爾大部份時間悶戰，至比賽尾段「橙衣軍團」先由新星加普開紀錄，補時階段再由卡拉臣趁對方門將文迪派膠「執死雞」建功，以兩球淨勝塞內加爾。



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是日世界盃次場賽事，由荷蘭對塞內加爾，兩軍今仗首度對壘。荷蘭主將迪比因傷缺陣，今仗先列後備，荷蘭前場由兩名熱刺舊將孭飛，雲遜贊臣與貝雲積合作攻堅；塞內加爾方面，早前有靈魂人物沙迪奧文尼受傷，戰力難免有折扣。

荷蘭前鋒迪比今場因受傷坐後備。（Getty Images）

開賽早段，荷蘭已有不少攻勢，一次右路入滲，加普地波傳中，製造塞內加爾防線一輪混亂，可惜未有球員接應，其後這名效力燕豪芬的翼鋒右路再傳中，戴利白蘭特升起一頂斜出。塞內加爾一次角球攻勢未有太大威脅，荷蘭立即由貝雲積策動反擊，交橫予貝侯斯再分給無人看管的法蘭基迪莊，惟這名中場未有即時起腳，多次假動作後未能攻門。

白蘭特頭槌攻門斜出。（Getty Images）

文尼受傷，伊斯美拿沙亞成為塞內加爾的前場重心，早段起腳高出，中段左路推入大位起腳，雲迪積克一頭頂走。縱然兩軍不乏攻勢，可惜具威脅鏡頭欠奉，貝侯斯中後段接應贊臣回傳遠射，可惜再度高出。荷蘭與塞內加爾半場互無紀錄，兩軍合共有11次埋門，僅得1球中目標。

兩軍不乏攻勢，但更多的是禁區內混亂的鏡頭。（美聯社）

中場休息過後，兩軍重整旗鼓，戰情與上半場分別不大，兩軍繼續組織不了威脅攻勢。換邊初段，荷蘭再次由加普開出角球，唯獨是隊長雲迪積克一人升起，當然頂中皮球攻門，可惜同樣高出。

形勢膠着，兩軍主帥決定「撳掣」換人，有傷在身的迪比入替雲遜贊臣；塞內加爾則換入伊斯美積及斯。

法蘭基迪莊其後引球出擊，被塞內加爾球員夾擊下失去控球權，並隨即打反擊，保拿爾迪亞接應隊友直線，第一線起腳抽射，荷蘭門將路柏特及時落地撲出。塞內加爾中場悍將高耶迪受傷，需要由擔架抬離場。

荷蘭門將路柏特救出不少險球。（美聯社）

伊斯美拿沙亞十分活躍，左路突破再交給伊祖沙古爾起腳，路柏特再度化險為夷。直至中後段，荷蘭終於錄得中目標埋門，法蘭基迪莊斬中，加普入楔比艾度亞文迪快一步一頂破網，85分鐘打破僵局。

加普入楔接應法蘭基迪莊傳中，快艾度亞文迪一步頭槌建功。（Getty Images）

塞內加爾補時階段逼前，後場有不少空位，迪比反擊推入大位起腳，文迪撲出不遠，卡拉臣「執死雞」建功，補時9分鐘奠定勝局，以2：0擊敗塞內加爾，今屆世界盃打開勝利之門。

卡拉臣補時9分鐘「執雞」建功，助荷蘭奠定兩球勝局。（美聯社）

荷蘭在上季歐洲國家盃16強出局後，雲高爾再度接掌，至今一直不敗，今仗兩球淨勝塞內加爾後，不敗紀錄增至16場。

雲高爾自去年夏天接手後，至今依然未嘗一敗。（Getty Images）

兩軍正選陣容：

荷蘭對塞內加爾正選名單。（01美術製圖）