世界盃2022｜阿根廷變陣的4個X-Factor　對墨西哥要記住上場教訓

阿根廷在世界盃C組首戰滑鐵盧，爆大冷不敵沙特阿拉伯1：2。今晚深夜3時，阿根廷將會出戰第二場分組賽，面對中北美洲勁旅墨西哥。阿根廷要重新振作，在戰術排陣上可以作什麼調動？哪些球員可以幫助美斯及阿根廷奏凱？



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利辛度馬天尼斯相信會打正選鎮守後防。（Getty Images）

曼聯中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）

阿根廷主帥史卡朗尼上場對沙特派基斯甸羅美路拍老將奧達文迪打中堅，表現未如理想，其中沙特的第一個入球，來自羅美路未能看管得住對方前線的艾舒歷。史卡朗尼在58分鐘調走羅美路，相信部分原因是不滿其表現，後備入替的利辛度馬天尼斯亦踢得較好。24歲的利辛度馬天尼斯今季在曼聯表現大獲好評，踢法具侵略性，落腳鏟波準，相信他今場對墨西哥很大機會踢正選，穩固阿根廷的後防。

**11月26日（六）深夜3時：【C組】阿根廷對墨西哥**

阿歷斯麥亞里士打會不會對墨西哥踢正選？（Getty Images）

白禮頓中場阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）

阿根廷上場派出艾真度高美斯、迪保羅及里安度柏利迪斯踢中場，其中34歲的艾真度高美斯發揮較差，今場墨西哥很大機會失去正選，代替他的相信是白禮頓中場阿歷斯麥亞里士打。23歲的麥亞里士打活力比艾真度高美斯強，而且他今季在英超踢得非常好，半季已經攻入5球。

安素費南迪斯上場後備入替，可以加強阿根廷中場活力。（Getty Images）

賓菲加中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez）

如果史卡朗尼想再提高阿根廷中場的跑動能力的話，21歲的安素費南迪斯是另一個選擇。此子在上場對沙特於58分鐘入替里安度柏利迪斯，相信都頗得史卡朗尼看重。安素費南迪斯是當今球壇其中一位防中新星，今季在賓菲加的表現亦獲得好評，不時與各大歐洲豪門傳出緋聞。

祖利安艾華利斯是阿根廷加強攻力之選。（Getty Images）

曼城前鋒祖利安艾華利斯（Julián Álvarez）

祖利安艾華利斯身披阿根廷9號球衣，在上場落後到1：2後，他入替艾真度高美斯，加強球隊攻力，他上陣後亦有一次中目標的埋門。22歲的祖利安艾華利斯效力曼城，作為艾寧夏蘭特的後備，他在今季英超12次上陣入3球，另外在歐聯都有兩球進帳。如果史卡朗尼想改變阿根廷的鋒線，例如收起迪馬利亞改打雙箭頭的話，祖利安艾華利斯可跟拿達路馬天尼斯合作攻堅。

阿根廷主帥史卡朗尼會怎樣變？（Getty Images）

比起變陣變戰術變正選，阿根廷最重要是不要自亂陣腳。上場對沙特之敗，在於中了「示敵以弱」之計，下半場初段被沙特「嚇親」，節奏亂了，到被追平後更加手足無措，踢不出上半場的表現，才被對方乘勢入多球。上場阿根廷到下半場中後段才站穩陣腳。

儘管阿根廷首戰敗陣，但出線仍有希望，只要接下來對墨西哥及波蘭贏波，全取6分，要首名晉級也有可能。不要急，不要亂，踢回自己的節奏，是阿根廷今場的重點。

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