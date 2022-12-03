世界盃16強分析｜一連四晚直播賽程　英格蘭領銜　歐洲佔半壁江山

即睇世界盃16強賽程！世界盃16強產生，一連4晚舉行，每晚踢兩場，由NowTV直播，ViuTV並沒有免費直播。每晚的16強會分別在香港時間晚上11時及深夜3時舉行。由於已經入到淘汰賽，每場比賽都可能出現加時甚至12碼，球迷要有開「OT」的準備！



世界盃16強何時舉行？

由今（12月3日）晚到12月6日晚上，一連4晚舉行，每晚踢兩場，分開兩個時段開波，早場在香港時間晚上11時開波，下一場就會在深夜3時上演。

荷蘭會在16強對美國。（Getty Images）

世界盃16強對陣及時間？

12月3日（六）晚上11時：【16強1】荷蘭 對 美國

12月3日（六）深夜3時：【16強2】阿根廷 對 澳洲

12月4日（日）晚上11晚：【16強3】法國 對 波蘭

12月4日（日）深夜3時：【16強4】英格蘭 對 塞內加爾

12月5日（一）晚上11時：【16強5】日本 對 克羅地亞

12月5日（一）深夜3時：【16強6】巴西 對 韓國

12月6日（二）晚上11時：【16強7】摩洛哥 對 西班牙

12月6日（二）深夜3時：【16強8】葡萄牙 對 瑞士

有美斯的阿根廷會在16強對澳洲。（Getty Images）

世界盃16強直播安排？

世界盃16強的8場比賽都不設ViuTV免費直播，全部由NowTV播放。

法國首名晉級，16強會對波蘭。（Getty Images）

世界盃16強有沒有加時？

有。由16強起，世界盃進入淘汰賽階段，每場比賽必須分出勝負。若果90分鐘和波的話，就要進行30分鐘加時，分上、半場，各踢15分鐘。不設「金球」或「銀球」，兩隊要踢足30分鐘。若果加時後仍然和波，兩隊就要以互射12碼決勝。

英格蘭會在16強對塞內加爾。（Getty Images）

世界盃16強洲份分佈：

歐洲（8隊）佔半壁江山，有荷蘭、英格蘭、法國、葡萄牙、波蘭、西班牙、克羅地亞及瑞士，當中4隊首名晉級，另外4隊次名出線。

南美（2隊）只有兩大傳統勁旅入到16強，巴西及阿根廷皆以小組首名晉級。

非洲（2隊）的摩洛哥以首名晉級16強，至於塞內加爾就以次名晉級。

亞洲（2隊）之中，日本首名晉級，韓國次名出線。

大洋洲（1隊）亦有澳洲以次名出線，由於他們屬亞洲足協（AFC）會員國，代亞足協破紀錄有3隊躋身16強。

中北美（1隊）就只有美國入到16強，他們以小組次名晉級。

以為不敵哥斯達黎加後出線有危機，怎料日本最後一輪贏了西班牙，首名晉級對克羅地亞。（Getty Images）

16強上半區分析：

上半區可說是世界大戰，有齊兩大南美勁旅、亞洲3隊及美國，還有歐洲的荷蘭及克羅地亞。在16強，按牌面計，荷蘭及阿根廷料可分別擊敗美國及澳洲，會師8強。另外兩場16強，巴西的實力在韓國之上，至於日本及克羅地亞就較為接近，如果瘋狂一點，8強上演日韓大戰也非不可能。正路而言，上半區的4強會是巴西對阿根廷。

巴西在16強會對韓國。（Getty Images）

16強下半區分析：

下半區就是歐洲與非洲的天下，由6支歐洲球隊及2支非洲軍組成。英格蘭及法國預料淘汰塞內加爾及波蘭，在8強相遇。至於西班牙實力在摩洛哥之上，過關難度不大，葡萄牙牌面亦比瑞士高，所以另一場8強很可能會是「雙牙大戰」，由葡萄牙對西班牙。下半區的4強很可能是歐洲內訌，由英格蘭或法國面對西班牙或葡萄牙。

葡萄牙在16強會對瑞士。（Getty Images）

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