世界盃2022｜日本出局田中碧樂觀看未來　「下一屆我要成為怪物」

末輪分組賽擊敗西班牙的入球功臣田中碧（Ao Tanaka），在今場世界盃16強日本對克羅地亞中，在加時才後備入替，最終120分鐘後踢成1：1，日本在互射12碼輸1：3。24歲的田中碧賽後豪言，4年後會成為怪物捲土重來；他亦認為亞洲足球的水平與世界不斷拉近。



日本防中田中碧。（Getty Images）

效力杜塞爾多夫的田中碧是今屆日本的防中輪換球員，在今仗16強先列後備，到106分鐘入替守田英正。在短短的加時下半場，他未能有什麼發揮，比賽進入互射12碼，他見證幾位隊友射失，最終日本落敗出局。

田中碧雖然賽後都感到沮喪，但他對未來很樂觀，並豪言：「4年之後，我一定會再回來。」

田中碧的代表作是分組賽對西班牙攻入致勝一球。（Getty Images）

「我很開心可以在24歲時參加世界盃，下屆的時候，我會是27歲。那時候，我可以成為球隊的核心。下一屆，我要成為一隻怪物再回來！」

被問到從16強突破到8強的困難，田中碧說：「我覺得我們跟世界的距離不斷縮小，其實不只是日本，我覺得非洲跟很多亞洲國家都（跟世界）拉近了。不過，講到底，離8強還有少許距離。雖然我們跟世界強隊的距離已經近了很多，但放眼整個賽事，我不覺得這個距離足夠近，所以很令人沮喪。」

田中碧上場對西班牙慶祝。（Getty Images）

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