足球狂熱表情互動賞｜階段一得獎名單　階段二火熱進行中！

活動階段一已於2022年11月30日完結，反應十分熱烈！會員只需按指定步驟成功參加遊戲即可賺488「01積分」，及後於《香港01》文章按下表情符號愈多（文章需含有「足球」標籤），並回答「為您心儀的國家隊創作打氣口號」，最有創意的口號即可爭奪豐富獎賞/獎品！立即睇得獎名單！

為迎接四年一度世界足球盛事，《香港01》推出主題打氣活動「足球狂熱・表情互動賞」，特設全新一套足球相關表情符號，用戶可於文章中發表當下情感，讓大家一齊投入足球界盛事，為球賽打打氣！



錯過了階段一遊戲？不緊要！階段二現正火熱進行中（2022年12月1日 00:00 至 2022年12月8日 23:59），獎賞/獎品極之吸引，有韓國品牌2022新款5G智能電話、美國品牌第8代智能手腕裝置，以及由優益C贊助送出2022世界盃紀念禮品套裝，立即按此參加！

階段一得獎名單

經過《香港01》編輯評審後，選出10位按下最多表情符號文章，並分享最具創意的打氣口號的會員，得獎者如下（排名按得獎名次）：

第一名得獎者

姓名：楊**

「英格蘭精神！足球回家中，獎盃唔會落空！」

第二名得獎者

姓名：Y**** C**** C****

「巴西實力世一，攻世盃攞第一。」

第三名得獎者

姓名：馮**

「阿根廷同美斯加油，完成拿下世界盃的美夢！」

第四名得獎者

姓名：J**** N** K*** Y**

「睇波唔賭波～人生笑呵呵」

第五名得獎者

姓名：N* H** Y** C********

「日本日本我支持你」

第六名得獎者

姓名：W*** S** Y**

「龍心勃勃阿根廷 迎難勇挑戰 臨危一腳創轉機」

第七名得獎者

姓名：C*** P** Y**

「阿根廷，足球的根源，全世界都挺你，撐起世界盃」

第八名得獎者

姓名：L**** K** C***

「森巴足球誇啦啦，狂攻唔駛泊大巴」

第九名得獎者

姓名：L** L**** M*** T****

「阿根廷，靠美斯，有入球，加助攻，世界盃，靠晒佢。」

第十名得獎者

姓名：C*** T** L***

「發覺佢入波唔靠luck，法國佢冠軍做第一！」

以上得獎者將可獲得階段一的獎賞/獎品：

第一名：日本品牌50吋4K智能電視 乙部

第二名：韓國品牌10.5吋LTE平板電腦 乙部

第三至十名：由優益C贊助送出2022世界盃紀念水杯 乙個

立即瀏覽「足球狂熱・表情互動賞」活動詳情 嚟緊仲有第3階段 一齊參與足球狂熱

參加活動所得的積分將於階段一完結後10-14個工作天內自動轉入參加會員帳戶內。第一至十名獎賞/獎品的得獎者將有專人聯絡通知領獎事宜。

活動受條款及細則約束，詳情請按此

註1：所有獎品之使用及換領須受有關供應商所訂定之條款及細則約束。

註2：《香港01》不會為獎品提供任何運輸、保養或維修服務。