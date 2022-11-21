《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機

為迎接四年一度世界足球盛事，《香港01》推出主題打氣活動「足球狂熱・表情互動賞」，特設全新一套足球相關表情符號，用戶可於文章中發表當下情感，讓大家一齊投入足球界盛事，為球賽打打氣！「01會員」參加活動即可賺488「01積分」，活動期間將送出豐富獎賞包括50吋4K電視、第5代遊戲主機、韓國品牌智能電話、韓國品牌10.5吋LTE平板電腦及2022世界盃紀念禮品等，立即睇遊戲玩法！



全新足球表情包 盡情打氣贏獎賞/獎品

參加即賺488分 蔓延足球狂熱氣氛

參加辦法非常簡單！會員只需於活動期內，經指定連結登記參加活動，留下創意打氣口號，並於至少一篇含有「足球」標籤的文章按下表情符號，即可獲488「01積分」。（名額有限，先到先得）

按表情符號 愈多文章 愈有機會贏獎賞

豐富獎賞獎不停，每階段累計按下最多表情符號文章的會員，即有機會競逐該階段的獎賞/獎品。（每階段首10名），立即參加！

>>>>>>提提您，呢篇文都有「足球」標籤㗎！<<<<<<<

分3個階段進行 陪您玩到總決賽

「足球狂熱・表情互動賞」活動期分為3個階段，每階段獨立進行，並設有不同獎賞/ 獎品！會員可參與全部3個階段賺取3次積分，惟只能獲得1次獎賞/獎品。

階段1 -立即登記參加活動【2022年11月22日 00:00 至 2022年11月30日 23:59】

階段2 - 登記參加活動 [於2022年12月1日起開放]

階段3 - 登記參加活動 [於2022年12月9日起開放]



即睇參賽步驟

步驟1. 經指定連結登記參加活動，回答問題，並分享最有創意的打氣口號

步驟2. 尋找「足球」標籤的文章

步驟3. 於「足球」標籤的文章，按下任何一個足球表情符號，即可獲488「01積分」，每階段累計按下最多表情符號文章的會員，即有機會競逐該階段的獎賞/獎品！

即睇活動獎賞

【階段1：2022年11月22日 00:00 至 2022年11月30日 23:59】

獎賞/獎品：

第1名：日本品牌50吋4K智能電視 乙部

第2名：韓國品牌10.5吋LTE平板電腦 乙部

第3至10名：由優益C贊助送出2022世界盃紀念水杯 乙個

立即登記參加活動

【階段2：2022年12月1日 00:00 至 2022年12月8日 23:59】

獎賞/獎品：

第1名：韓國品牌2022新款5G智能電話 乙部

第2名：美國品牌第8代智能手腕裝置 乙部

第3至10名：由優益C贊助送出2022世界盃紀念禮品套裝 乙套（每套包括2022世界盃紀念帆布袋 乙個 + 2022世界盃紀念徽章 乙個

【階段3：2022年12月9日 00:00 至 2022年12月18日 23:59】

獎賞/獎品：

第1名：第5代遊戲主機連手掣 乙部

第2名：韓國品牌智能微型投影機 乙部

第3至10名：《香港01》$500平台券 乙份



得獎結果將於每階段完結後15個工作天內，於《香港01》網站公布，得獎者將有專人聯絡通知領獎事項。



贏獎必睇攻略 爭奪豐富獎賞/獎品

了解完基本遊戲玩法，想爭奪獎品的話，記得睇埋以下攻略，助您活動中旗開得勝！

攻略1：只計算「足球」標籤

是次活動只會計算「足球」這個標籤，其他標籤即使包含「足球」二字也不會納入計算，例如「足球員」、「足球隊」及「足球比賽」等，大家記得注意喇！

>>>>>>提提您，呢篇文都有「足球」標籤㗎！<<<<<<<

攻略2：不限參加次數

由於每個階段的表情符號數量是獨立計算，會員可分別爭奪階段1、階段2及階段3的獎品，會員只要在該階段的活動期內，分享最有創意的打氣口號，於含「足球」標籤的文章按下表情符號，最多可獲取3次488積分。（名額有限，先到先得。）

攻略3：於愈多「足球」標籤文章俾表情 愈大機會贏到豐富獎賞

每階段的會員累計按下最多表情符號的文章，即有機會競逐該階段的獎賞/獎品！請注意，若會員於其中一個階段贏得獎賞/獎品（第1名至第10名），便不再符合本活動贏取獎賞/獎品的資格。

活動受條款及細則約束，詳情請按此

註1：活動期內，參加者需登入《香港01》會員帳戶以參與活動。

註2：所有獎品之使用及換領須受有關供應商所訂定之條款及細則約束。

註3：《香港01》不會為獎品提供任何運輸、保養或維修服務。

想了解更多《香港01》足球狂熱・表情互動賞，歡迎進入活動專頁