世界盃｜韓國隊獲千人逼爆機場迎接　孫興慜上屆遭掟雞蛋嚴陣以待

世界盃16強出局的韓國隊周三（7日）返抵韓國，逾千民眾將仁川機場裏外逼得水泄不通，歡迎球隊回國，韓媒以「變成K-Pop演唱會」形容場面。

孫興慜現身時，被全副武裝的保安包圍，似乎是對上屆世界盃後返國時的事件留下陰影。



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韓國隊在2018年俄羅斯世界盃分組賽，雖然在最後一戰爆冷2：0擊敗德國、孫興慜亦有波入，但分組賽出局仍惹來許多球迷不滿，結果球隊當年返抵韓國、拍大合照時，遭激進人士掟雞蛋及幾個英國國旗抱枕，似乎是想羞辱孫興慜只在英超有好表現，但未能帶球隊出線。

相隔4年，韓國在卡塔爾世界盃踢出好表現，成功晉級16強，雖然最終大敗予巴西出局，但韓國國民今次似乎相當「收貨」。

當地媒體指，逾千民眾早早到達仁川機場，將整個接機大堂、以至機場外都擠得水洩不通，到韓國眾將在卸任在即的主帥保羅賓圖帶領下現身，「現場只聽到尖叫聲、快門聲和手機拍攝的聲音……現場變成了K-Pop演唱會一般。」《朝鮮日報》如此寫道。

壓軸現身的孫興慜，一直被3名保安包圍，畢竟這位韓國隊長在第二戰敗予加納之後，遭許多激進網民以大量尖酸的留言狠批，似乎他也擔心4年前的情況會否再發生。

孫興慜在隊尾現身，他被幾名保安包圍。（Youtube/YTN）

不過今次韓國隊沒有再遭攻擊，他們列隊合照，再由保羅賓圖和孫興慜發言時，現場仍是一片歡呼聲；其後賓圖、孫興慜、黃喜燦和曹圭成接受單獨訪問，全隊在球迷夾道下離開，球員們的臉容也比上屆輕鬆許多。

當中人氣急升的曹圭成跟球迷互動最多，並收到大量禮物，需同行職員協助拿着。至於孫興慜仍然最受歡迎，最後一個離場的他一直禮貌地向四周球迷揮手，但沒有跟球迷有任何接觸。

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