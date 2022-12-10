世界盃2022｜巴西輸波主帥泰迪請辭　隊長堤亞高施華料退出國家隊

巴西在世界盃8強互射12碼不敵克羅地亞後，61歲主帥泰迪（Tite）宣布辭職。隊長堤亞高施華（Thiago Silva）亦同一時間宣布退出國家隊。



泰迪自2016年6月起接掌巴西國家隊，在2019年帶領球隊取得美洲國家盃。巴西上屆世界盃8強被比利時以2：1淘汰，巴西足總仍然和泰迪續約4年，今屆比賽開始前，他就表示這會是自己最後一次執教國家隊。他賽後表示工作已完結，「我在年半前已說過我離開，我是個守諾言的人」。

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教練泰迪(左)與隊長堤亞高施華，在世界盃8強出局後，雙雙離開巴西國家隊。（Getty Images）

泰迪在執教巴西隊前，是巴甲球隊哥連泰斯教頭，曾為球隊贏得巴甲、南美自由盃以及2012年世界冠軍球會盃，有指他可能重返球會，亦有可能以另一形式為國家服務。

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與此同時，隊長堤亞高施華亦表示，他將會退出國家隊。38歲的Silva從23歲開始為巴西上陣，期間經歷了4屆奧運、3次世界盃，不過傳奇也有告退的一天。他對於球隊今仗在最後關頭被克羅地亞逆轉相當失望。

堤亞高施華在2019年曾以隊長身份捧起美洲國家盃。(Getty Images)

「我認為在足球比賽中，巴西很容易失球，不管對方是誰都是如此。我們應當專心一點，球隊仍然不太習慣對手這種反擊。」提到克羅地亞球員般奴柏高域扳平的一球，施華表示：「我們反應太慢了，那時打反擊是他們唯一的機會，克羅地亞在前場放了兩個高大球員，然而他們仍是利用地面傳送打穿我們的防線。」

堤亞高施華亦曾為巴西取得洲際盃冠軍。(Getty Images)

施華續指，「要接受輸波很困難，儘管很難過，但生活還是要繼續。輸掉12碼的那一刻難用言語表達，令人難以釋懷。」他仍向國家隊年輕隊友作出鼓勵，「當你失去了一些重要的東西，會很傷心，但還是要繼續努力、抬起頭繼續前進，沒有其他選擇。每次跌倒我都會再爬起來，但很遺憾這次我不會了。」

【世界盃8強賽程，以下所有時間為香港時間】

12月9日（五）晚上11時：【8強1】克羅地亞 對 巴西（ViuTV免費直播）

12月9日（五）深夜3時：【8強2】荷蘭 對 阿根廷

12月10日（六）晚上11時：【8強3】摩洛哥 對 葡萄牙（ViuTV免費直播）

12月10日（六）深夜3時：【8強4】法國 對 英格蘭

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