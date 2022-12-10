世界盃．球評｜刻在克羅地亞骨髓的堅韌　加時之王最掛念是誰？

克羅地亞在世界盃再造驚喜，在8強憑互射12碼淘汰冠軍大熱巴西。連續兩屆挺進世界盃4強，證明克羅地亞上屆奪亞的成功並非曇花一現，那種極致的堅韌已經深入「格仔軍團」的骨髓。與4年前比，克羅地亞的防線多了一根擎天柱加華度爾，但鋒線有點疲弱，令人懷念如今擔任助教的文迪蘇傑。



克羅地亞沒有水銀瀉地的進攻，也沒有令對手摸不到皮球的傳控，他們的足球實而不華，沒有天才的不羈，只有全民皆兵的紀律。他們喜歡利用邊路，轟入禁區，簡單直接，發揮己之所長。他們不懼對手壓制，穩而不亂，徐圖反擊，全體專注集中，中場會補位，翼鋒會協防，眾志成城。看克羅地亞的足球，比起球技戰術，更佩服他們整個團隊的心理質素。

克羅地亞眾志成城，淘汰了巴西。（Getty Images）

今場世界盃8強面對冠軍大熱巴西，克羅地亞幾乎120分鐘都處於守勢。上半場，他們面對雲尼斯奧斯及尼馬多次個人突破進襲，守得穩健。換邊後，巴西的進攻更立體，克羅地亞防線開始出現漏洞，但在加華度爾奮身演出加上門將利華高域屢救險球下，仍能守得住，而且佈陣未見大亂。雖然克羅地亞在16強已經踢了一場120分鐘的比賽，但他們的體能非常好，跟得住巴西在下半場猛攻的節奏。

戴住面罩的加華度爾表現穩定。（Getty Images）

相比4年前，克羅地亞防線升級，20歲的加華度爾冒起，在分組賽已經甚有大將之風，拍住老大哥洛夫雲，互補長短。洛夫雲已33歲，對抗及速度不強，但戴住面罩的加華度爾踢法硬朗，在一對一對抗時不處下風，回追又夠快，今場面對李察利臣絕不輸蝕。

利華高域當選今場的最佳球員。（Getty Images）

上屆帶領克羅地亞奪亞的門將是蘇巴錫，但這位老將已經退出國家隊，想不到他的接班人青出於藍。27歲的利華高域在16強撲出日本3球12碼，成為晉級大功臣；到今仗8強對巴西，他更加被射成蜂窩一樣，屢獻神救，幫球隊在90分鐘保住清白之身。尤其下半場，巴西開始打穿克羅地亞的防線，全靠利華高域撲出尼馬、柏基達等人的近射。他全場11次撲救。

莫迪歷踢足120分鐘，並在互射12碼中射入。（Getty Images）

克羅地亞防守之穩，還要多謝中場鐵三角毫不惜力的防守，他們跑動極多，尤其波索域的覆蓋範圍最大。莫迪歷今仗3次搶截，而高華錫及波索域各有4次。這條中場雖然老了4年，但表現不遜當年！再者，莫迪歷及高華錫控球穩健，有助克羅地亞防線舒壓。當球在他們腳下時，不會被巴西馬上反搶，為防線提供喘息的時間。

克羅地亞晉級的無名功臣波索域，他在中場的跑動很多。（Getty Images）

克羅地亞由守轉攻的套路清晰，拉闊兩翼，從邊路突破，以傳中製造威脅。他們今場做得幾好，祖蘭奴域上半場很活躍，多次如右翼般出現。雖然克羅地亞能夠在邊路發難，但中路無人接應，打正選的卡拉馬歷勤力有餘，威脅幾乎等於零。

般奴柏高域在加時下半場追平，將比賽帶入互射12碼。（Getty Images）

換邊後，克羅地亞換入般奴柏高域，他在下半場踢得差，做不到前場支點的作用，身材高大但笨拙，控不住球，經常被逼甩，令到克羅地亞打不出反擊之餘，還很快再陷入圍攻。那時候，令人想念坐在後備席上的文迪蘇傑。他在上屆世界盃有3個入球，是克羅地亞的攻城槌，但他已經退役，今屆以助教身份出戰。如果今屆克羅地亞前線有個像文迪蘇傑般級數的前鋒，可能在90分鐘就解決到巴西了。

文迪蘇傑現在是克羅地亞的助教。（Getty Images）

當然，在足球的世界，天堂與地獄只是一線之差，在下半場「冇腳好波」的柏高域在加時「上晒身」！他先有一次左路以一敵二突破，令人拍案叫絕，他橫傳波索域但後者炒高。更令人驚喜的是117分鐘，克羅地亞快攻，一對效力薩格勒布戴拿模的後備兵合作，柏高域接應米斯拿夫柯錫的傳中射入，為球隊追成1：1完加時，將比賽拖進互射12碼階段。

當克羅地亞在加時上半場補時被尼馬入波後，其實很易洩氣，就此落敗，但就是那種從不斷成功而建立起來的堅韌精神，令他們防守沒有亂，保持進攻套路，取得這個追平的入球。

這是克羅地亞在世界盃第5次踢加時、第4次踢12碼。（Getty Images）

2018年世界盃16強，他們賽和丹麥1：1，互射12碼贏3：2晉級；8強對俄羅斯，戰成2：2，克羅地亞互射12碼贏4：3；4強對英格蘭，90分鐘踢成1：1，他們靠文迪蘇傑加時入波奠勝。今屆世界盃16強，克羅地亞對日本踢成1：1，互射12碼贏3：1。他們在世界盃每一次踢到加時，都能夠笑到最後。

克羅地亞連續兩屆晉級世界盃4強。（Getty Images）

一次是運氣，兩次是偶然，但3次、4次呢？那就不簡單了。只要他們相信自己是「加時之王」，就可以成為「加時之王」。他們一而再的成功，更加強化這份自信及堅毅。結果，連冠軍大熱的巴西都成為「加時之王」最新的腳下亡魂。或者這個世界盃入加時必晉級的紀錄，不但強化克羅地亞的信念，亦會打擊對手的心志。

接下來，克羅地亞的4強對手阿根廷，會不會有種想法：「千萬不要打加時！」

同日另一場8強，阿根廷互射12碼擊敗荷蘭，晉級世界盃4強。（Getty Images）

有用連結：

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程