世界盃｜雲高爾無負荷蘭戰術大師之名　兩屆不敗出局只恨阿根廷

荷蘭在世界盃8強以互射12碼敗於阿根廷腳下。儘管落敗出局，但主帥雲高爾無負戰術大師之名。他在下半場的換人及戰術變化令荷蘭逆轉形勢，連入兩球，逼到阿根廷要踢足120分鐘再互射12碼才晉級。



雲高爾在場邊督師。（路透社）

荷蘭今場屯兵後場主守，擺出貝雲積、迪比及加普打快速反擊，但上半場效果欠佳，一來防線被美斯的妙傳撕破，先落後0：1，二來前場反擊無力，整個上半場僅得1次不中目標的埋門。阿根廷似乎都早有準備，今場亦踢三中堅，並將荷蘭兩隻翼衛的威脅減至最低。

雲高爾向加普訓話。（路透社）

下半場，雲高爾陸續調入貝侯斯、古普美拿斯及盧克迪莊，但荷蘭進攻仍然沒有起色，之後更輸12碼，美斯在73分鐘為阿根廷射成2：0。荷蘭彷彿已經失去戰鬥能力，毫無起色，看來兩球在手的阿根廷勝券在握。

雲高爾的筆記。（路透社）

在78分鐘，雲高爾作出一個改變今場戰局的換人，他用1.97米高的中鋒韋格賀斯入替迪比。這是一個清晰的戰術訊號，既然用地波、用速度都無效，那就用高波斬入禁區！荷蘭以高空轟炸阿根廷後防，韋格賀斯入替僅5分鐘就收效。在83分鐘，貝侯斯右路傳中，韋格賀斯無人看管，一頂入網，荷蘭追至1：2。

雲高爾的換人，令到比賽最後階段風起雲湧。（路透社）

韋格賀斯的入球掀起比賽高潮，荷蘭狂攻，中堅雲迪積克都變成中鋒。儘管荷蘭全力轟炸，但阿根廷頂得住，隨住補時10分鐘即將完結，阿根廷似乎望到家鄉。

然而，就在補時快將完結之時，荷蘭在禁區頂博到罰球，極可能是今場的最後一擊。貝侯斯會直射，還是斬入禁區？出乎意料之外，這次荷蘭的罰球戰術很有心思，賽前肯定有練過，殺阿根廷一個措手不及。古普美拿斯傳地波入禁區內的人叢當中，韋格賀斯力壓安素費南迪斯轉身射入，追成2：2平手。荷蘭在法定時間只有2次中目標的埋門，就是韋格賀斯的2個入球。

雲高爾賽後安慰入球功臣韋格賀斯。（路透社）

30歲的韋格賀斯並非什麼名將，今季還被般尼外借到比錫達斯。世界盃前，韋格賀斯僅為荷蘭入過3球，想不到在這場關鍵的世界盃8強，他竟然能夠在阿根廷身上梅開二度！

雲高爾妙手一着，出韋格賀斯踢高波，打得阿根廷風聲鶴唳；補時11分鐘最後一擊的罰球，更可稱得上為奇襲，放棄直射，放棄爭頂，竟交地波給韋格賀斯轉身射入。真的不得不讚雲高爾部署！

荷蘭在法定時間逼和阿根廷2：2，令一場好像已經「放入雪櫃」的比賽重新變得熾熱起來。儘管荷蘭在互射12碼不敵阿根廷出局，雲高爾仍然保住他在世界盃法定時間內不敗的紀錄，他在2014年及今屆世界盃共領荷蘭出戰12場比賽，在90分鐘內未嘗敗績，錄得8勝4和，但巧合的是，兩屆皆是在互射12碼被阿根廷淘汰。

在互射12碼前，雲高爾向球員講話。（路透社）

雲高爾賽說：「我曾要求球員在球會時操練12碼，他們都有做到。由0：2落後到追成2：2平手是了不起的成就，但在互射12碼輸波總是很難受。」

「在互射12碼，我們射失了頭兩球，這給予其他操刀球員壓力。這是一次抽獎，他們（阿根廷）幸運地贏了。」

「我們不能怪責自己，我們已經準備好一切。我的球員戰鬥到最後，他們現在更衣室筋疲力盡。他們付出了一切，我為此感到自豪。我們踢了20場比賽都未輸過。」

雲高爾與戴維斯密斟。（Getty Images）

71歲的雲高爾在今次臨危受命第三度執教荷蘭國家隊，20場比賽在法定時間得14勝6和的不敗成績。今次的執教成績比起他前兩次教荷蘭還要好（首次：8勝4和2負；第二次：18勝9和2負）。雲高爾卸任後，朗奴高文將接任荷蘭主帥。

雲高爾承認開局戰術不利，他說：「問題是我們無法找到個能夠自由地用波的球員。我嘗試在半場解決這個問題，我們在下半場轉換了3次戰術。面對這支防守出色的阿根廷，能夠從0：2落後反撲，已經是一場難以置信的戰鬥。」

荷蘭在加時失勢，幾乎沒有攻勢，雲高爾認為這是正常的，因為球員都累了。他說：「在下半場，我們的跑動比阿根廷多得多，有幾位球員都拼盡最後一口氣。我們以為可以贏得互射12碼，因為我們之前進行過的訓練。」

賽後美斯走到雲高爾及戴維斯面前口角。（Getty Images）

有用連結：

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程