世界盃｜德國門將先患癌症再分組賽出局　滑雪散心竟遭更沉重打擊

德國門將紐亞（Manuel Neuer）早前在世界盃出局後，趁假期溫雪散心，未料飛來橫禍導致「收咧」，難怪他也說：「我還能說什麼呢……」



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

德國隊自從在2014年巴西世界盃封王後，連續兩屆都在分組賽出局，門將紐亞更是惡運連連，就在世界盃前，他才透露自己臉部患皮膚癌，因而曾接受三次手術，留下疤痕，幸好未有影響他的足球事業。

哪料連癌症都阻止不了的紐亞，竟因令人啼笑皆非的原因，宣布今季提早「收咧」，效力拜仁慕尼黑的他將缺席餘下賽季。

連續兩屆在世界盃分組賽出局，紐亞難免需要一個假期去放鬆。（路透社）

由於德甲1月才復賽，紐亞在世界盃出局後便展開假期，度假期間想滑雪放鬆，哪料竟因此意外骨折，他在社交媒體貼出自己整條右腿都打石膏、纏了繃帶的照片，寫道：「我還能說什麼呢？今個年尾真的有點難過……我想透過滑雪去清理一下思緒，卻因此而小腿骨折了。」

紐亞也透露自己接受了手術：「昨天的手術十分成功，謝謝醫生們！不過，我的賽季因此報銷了，實在傷心。大家也要保重！」

不少職業運動員放假時，都愛透過滑雪等運動放鬆，但過往也有不少因而發生意外、甚至重傷的例子，最著名的是一代F1「車神」米高舒密加，他在退役後於2013年一次滑雪意外導致腦部受重傷，至今一直沒有露面，盛傳他需接受非常緊密的照顧。

其家人包括前兩季出戰F1的兒子米克舒密加，曾透露：「我覺得我和爸爸能用另一種方式互相理解，因為我們的共同語言正是賽車，但我們本來可以聊更多的事……若能做到，就太好了」，這也透露了舒密加或未能用一般方式與外界溝通。

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

XXXXXXXXXXXXXXXX