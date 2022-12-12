世界盃︱英格蘭出局碧咸力撐卡尼真領袖　「下次結局會不一樣」

英格蘭世界盃八強僅負法國出局，英軍隊長哈利卡尼雖射入首球十二碼為球隊扳平，但法國及後再度領先，卡尼主射第二球十二碼卻一飛沖天，令球隊錯失追和機會，成為輸波罪人。

前英軍隊長碧咸之後發文，力撐卡尼做出領袖應該做的事，表現仍然叫球迷驕傲。



英格蘭對法國一役完場後，卡尼傷心得蹲在草地，他賽後曾說，作為「三獅」隊長及「宴客」的球員，會承擔責任。

這位熱刺射手及後再在社交網站發文，形容自己心情非常沮喪，「我們付出了所有，但最後因為一個細節落敗，我不會逃避責任。」

他明言今次經歷刺在他內心深處，「很痛，我需要一點時間復原，但這是體育的一部份。我們會好好利用今次經驗，令身心變得更強，迎接下個挑戰。」

哈利卡尼射失十二碼。（Getty Images）

卡尼的熱刺隊友如古路施夫斯基、達雲臣山齊士，都有留下「心心」表情符號，為隊長打氣。來自阿根廷的前熱刺球員拉美拿則表示：「抬高頭，你是入球機器！」；英軍同儕佐敦軒達臣就留言：「We'll be back（我們會回來的）」，紛紛送上支持。

淪為出局罪人的壓力，前英軍隊長碧咸感同身受，這位名宿於1998年世界盃16強對阿根廷時，下半場初段因「報復」施蒙尼領紅被逐，最終英軍少踢一人下戰至互射十二碼階段輸波，碧咸當年承受了大部份的批評。

碧咸1998年世界盃對阿根廷時領紅，球隊落敗後受千夫所指。（Twitter）

碧咸周日（11日）在社文網站發文，配以英軍主帥修夫基賽後安慰卡尼的照片，寫道：「我們的孩子會繼續長大......被淘汰後翌日起床，那份感覺總是世上最糟糕的。但我們的球員、工作人員、修夫基與所有球迷，都可以為這支英格蘭自豪。」

他讚揚哈利卡尼擔當了隊長應有的角色，「只有真領袖，才會在關鍵時刻挺身而出，這也就是卡尼做的事。」他希望所有英軍球員都可以抬起頭地步出球場，「下一次，我們會有不一樣的結局。」

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