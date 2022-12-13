游泳短池世錦賽｜何詩蓓王者姿態重臨爭衛冕　主攻兩項衝世界紀錄

由兩面東京奧運銀牌到刷新世界紀錄，何詩蓓（Siobhan Haughey）讓我們一起經歷了瘋狂的紀錄旅程。

去年短池游泳世錦賽，她於200米自由泳以新世界紀錄奪金，來到今日（13日）展開的墨爾本游泳短池世錦賽，她專攻兩個主項：100米和200米自由泳，力爭衛冕。

在世界泳壇頂峰佔一席位的她，創造新紀錄可期。



2021年7月的東京奧運後，何詩蓓近一年多參加過多項比賽，一直保持最佳表現。最突出的必是2021年12月，於阿布扎比短池世錦賽200米自由泳打破世界紀錄，再寫下香港歷史新一頁。

何詩蓓在上屆短池世錦賽除了贏得最佳女泳手榮譽，亦成為史上首個在同一屆取下100及200自世界冠軍的女泳手。

何詩蓓短池世錦賽2金1銅完美收官 圓滿終結2021賽季啟動放假模式

去年在短池世錦賽創下世界紀錄的何詩蓓，近一年多參加過多項比賽，狀態一直保持最佳表現。（資料圖片／廖雁雄攝）

何詩蓓2021年短池世錦賽成績：



100自金牌，決賽時間：50.98秒（大會紀錄）

200自金牌，決賽時間：1分50.31秒（世界紀錄）

400自銅牌，決賽時間：3分58.12秒

混合4x50自接力第7，決賽時間：1分30.43秒



專攻100、200自 衝擊新世界紀錄

今年，何詩蓓有別以往兼項400米自由泳或個人混合泳等項目，主攻手握亞洲紀錄的100自及世界紀錄的200自，可見其專注衝擊世績的決心。

何詩蓓破世界紀錄 奪短池200自世界冠軍 港將首揚威世錦賽

何詩蓓破世界紀錄｜頂峰目標一氣衝破 「每次都差點，終於做到」

何詩蓓在200自無人能敵。（Getty Images）

何詩蓓在去年12月成為200自世界紀錄保持者，據游泳媒體《SWIMSWAM》截至本年11月統計，她在短池200自史上十大最快時間中，自2020年起佔據了前10的第1、3、4、6、7、8、9位。這意味她在過去兩年內，7度游入該項目歷來最快時間。

短池女子200自 史上最快十大時間：

1 何詩蓓（香港） 1分50.31秒 2021年 世錦賽

2 絲祖唐（瑞典） 1分50.43秒 2017年 世界盃

3 何詩蓓（香港） 1分50.65秒 2021年 ISL季後賽

4 何詩蓓（香港） 1分50.66秒 2021年 ISL季後賽

5 絲祖唐（瑞典） 1分50.78秒 2014年 世錦賽

6 何詩蓓（香港） 1分51.04秒 2021年 ISL總決賽

7 何詩蓓（香港）1分51.11秒 2021年 ISL季後賽

8 何詩蓓（香港）1分51.13秒 2022年 世界盃

9 比歷堅妮（意大利） 1分51.17秒 2009年 歐錦賽

9 何詩蓓（香港） 1分51.17秒 2021年 ISL季後賽



何詩蓓將在短池世錦賽次日的100自初賽登場。（Getty Images）

與100自世界紀錄距0.54秒

除了無人能敵的200自，100自亦是何詩蓓的爭金項目。她在去年12月的國際游泳聯賽總決賽（簡稱ISL），游出50.79秒奪冠，以0.15秒之差刷新自己保持的短池亞洲紀錄（50.94秒），同時是新大會紀錄及香港紀錄。女子短池100自世界紀錄由澳洲泳手甘普（Cate Campbell）保持，她在2017年於澳洲錦標賽游出50.25秒。

今年6月，何詩蓓一度因腳傷未癒退出長池世錦賽，惟在下半年的三站短池世界盃共奪7金1銅，包括連續三站取得100以及200自金牌。其三場100自決賽時間分別為51.59秒、51.33秒及51.00秒，可望在世錦賽衝擊個人最佳紀錄。

脫下泳帽的何詩蓓笑容可人。（instagram）

【何詩蓓短池全紀錄】1個世界紀錄、3個亞洲紀錄



200米自由泳 1分50.31秒（世界紀錄） 2021年12月16日

100米自由泳 50.79秒（亞洲紀錄） 2021年12月4日

50米自由泳 23.75秒（亞洲紀錄） 2021年8月26日

400米自由泳 3分56.52秒（香港紀錄） 2022年10月23日

50米蛙泳 29.88秒（香港紀錄） 2022年11月16日

200米蛙泳 2分23.46秒（香港紀錄） 2014年2月23日

100米個人混合四式* 59.45秒（香港紀錄） 2022年9月3日

200米個人混合四式* 2分08.03秒 （香港紀錄） 2022年9月3日

400米個人混合四式 4分42.32秒（香港紀錄） 2014年2月23日

男女子4x50自接力 1分30.43秒（香港紀錄）2021年12月21日



*待游泳委員會確認



今屆墨爾本短池世錦賽，何詩蓓將在14日的100自初賽登場，力爭以首名游入15日的決賽。至於備受矚目的200自，她則將以王者姿態於18日的初賽亮相，決賽同日舉行。



國際泳聯官方Youtube頻道免費直播連結：按此觀賽

何詩蓓登場時間：



100自初賽：

12月14日 8:58AM 預賽第8場第4線道



100自決賽：

12月15日 4:35PM展開



200自初賽：

12月18日 8:19AM 預賽第5場第4線道



200自初賽：

12月18日 5:36PM展開



【按下圖看何詩蓓破世界紀錄片段】

何詩蓓在墨爾本游泳短池世錦賽參加什麼項目？ 何詩蓓將出戰強項的100米及200米自由泳項目。 何詩蓓有否持有任何世界紀錄？ 有，何詩蓓是200米自由泳短池世界紀錄保持者。

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