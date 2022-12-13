游泳短池世錦賽｜何詩蓓王者姿態重臨爭衛冕　主攻兩項衝世界紀錄

撰文：葉詩敏
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由兩面東京奧運銀牌到刷新世界紀錄，何詩蓓（Siobhan Haughey）讓我們一起經歷了瘋狂的紀錄旅程。
去年短池游泳世錦賽，她於200米自由泳以新世界紀錄奪金，來到今日（13日）展開的墨爾本游泳短池世錦賽，她專攻兩個主項：100米和200米自由泳，力爭衛冕。
在世界泳壇頂峰佔一席位的她，創造新紀錄可期。

2021年7月的東京奧運後，何詩蓓近一年多參加過多項比賽，一直保持最佳表現。最突出的必是2021年12月，於阿布扎比短池世錦賽200米自由泳打破世界紀錄，再寫下香港歷史新一頁。

何詩蓓在上屆短池世錦賽除了贏得最佳女泳手榮譽，亦成為史上首個在同一屆取下100及200自世界冠軍的女泳手。

何詩蓓短池世錦賽2金1銅完美收官　圓滿終結2021賽季啟動放假模式

去年在短池世錦賽創下世界紀錄的何詩蓓，近一年多參加過多項比賽，狀態一直保持最佳表現。（資料圖片／廖雁雄攝）

何詩蓓2021年短池世錦賽成績：

100自金牌，決賽時間：50.98秒（大會紀錄）
200自金牌，決賽時間：1分50.31秒（世界紀錄）
400自銅牌，決賽時間：3分58.12秒
混合4x50自接力第7，決賽時間：1分30.43秒

專攻100、200自　衝擊新世界紀錄

今年，何詩蓓有別以往兼項400米自由泳或個人混合泳等項目，主攻手握亞洲紀錄的100自及世界紀錄的200自，可見其專注衝擊世績的決心。

何詩蓓破世界紀錄　奪短池200自世界冠軍　港將首揚威世錦賽

何詩蓓破世界紀錄｜頂峰目標一氣衝破　「每次都差點，終於做到」

何詩蓓在200自無人能敵。（Getty Images）

何詩蓓在去年12月成為200自世界紀錄保持者，據游泳媒體《SWIMSWAM》截至本年11月統計，她在短池200自史上十大最快時間中，自2020年起佔據了前10的第1、3、4、6、7、8、9位。這意味她在過去兩年內，7度游入該項目歷來最快時間。

短池女子200自　史上最快十大時間：

1 何詩蓓（香港） 1分50.31秒 2021年　世錦賽
2 絲祖唐（瑞典） 1分50.43秒 2017年　世界盃
3 何詩蓓（香港） 1分50.65秒 2021年　ISL季後賽
4 何詩蓓（香港） 1分50.66秒 2021年　ISL季後賽
5 絲祖唐（瑞典） 1分50.78秒 2014年　世錦賽
6 何詩蓓（香港） 1分51.04秒 2021年　ISL總決賽
7 何詩蓓（香港）1分51.11秒 2021年　ISL季後賽
8 何詩蓓（香港）1分51.13秒 2022年　世界盃
9 比歷堅妮（意大利） 1分51.17秒 2009年　歐錦賽
9 何詩蓓（香港） 1分51.17秒 2021年　ISL季後賽

何詩蓓將在短池世錦賽次日的100自初賽登場。（Getty Images）

與100自世界紀錄距0.54秒

除了無人能敵的200自，100自亦是何詩蓓的爭金項目。她在去年12月的國際游泳聯賽總決賽（簡稱ISL），游出50.79秒奪冠，以0.15秒之差刷新自己保持的短池亞洲紀錄（50.94秒），同時是新大會紀錄及香港紀錄。女子短池100自世界紀錄由澳洲泳手甘普（Cate Campbell）保持，她在2017年於澳洲錦標賽游出50.25秒。

今年6月，何詩蓓一度因腳傷未癒退出長池世錦賽，惟在下半年的三站短池世界盃共奪7金1銅，包括連續三站取得100以及200自金牌。其三場100自決賽時間分別為51.59秒、51.33秒及51.00秒，可望在世錦賽衝擊個人最佳紀錄。

脫下泳帽的何詩蓓笑容可人。（instagram）

【何詩蓓短池全紀錄】1個世界紀錄、3個亞洲紀錄

200米自由泳　1分50.31秒（世界紀錄）　2021年12月16日
100米自由泳　50.79秒（亞洲紀錄）　2021年12月4日
50米自由泳　23.75秒（亞洲紀錄）　2021年8月26日
400米自由泳　3分56.52秒（香港紀錄）　2022年10月23日
50米蛙泳　29.88秒（香港紀錄）　2022年11月16日
200米蛙泳　2分23.46秒（香港紀錄）　2014年2月23日
100米個人混合四式*　59.45秒（香港紀錄）　2022年9月3日
200米個人混合四式*　2分08.03秒 （香港紀錄）　2022年9月3日
400米個人混合四式　 4分42.32秒（香港紀錄）　2014年2月23日
男女子4x50自接力　1分30.43秒（香港紀錄）2021年12月21日

*待游泳委員會確認

今屆墨爾本短池世錦賽，何詩蓓將在14日的100自初賽登場，力爭以首名游入15日的決賽。至於備受矚目的200自，她則將以王者姿態於18日的初賽亮相，決賽同日舉行。

國際泳聯官方Youtube頻道免費直播連結：按此觀賽

何詩蓓登場時間：

100自初賽：
12月14日　8:58AM　預賽第8場第4線道

100自決賽：
12月15日　4:35PM展開

200自初賽：
12月18日　8:19AM　預賽第5場第4線道

200自初賽：
12月18日　5:36PM展開

【按下圖看何詩蓓破世界紀錄片段】

何詩蓓在墨爾本游泳短池世錦賽參加什麼項目？

何詩蓓將出戰強項的100米及200米自由泳項目。

何詩蓓有否持有任何世界紀錄？

有，何詩蓓是200米自由泳短池世界紀錄保持者。

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何詩蓓奧運銀牌之路：

初賽：東京奧運｜何詩蓓出戰200米自由泳初賽　以第8名晉級明早準決賽

準決賽：東京奧運直擊｜何詩蓓闖200米自由泳決賽　史上首港將爭游泳獎牌

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