何詩蓓短池世錦賽2金1銅完美收官　圓滿終結2021賽季啟動放假模式

游泳世界冠軍與世界紀錄，一直以來都跟香港沒什麼關係，直到何詩蓓的出現。2021阿布扎比世界短池游泳錦標賽，這位香港世界級飛魚先在200米自由泳以新世界紀錄奪金，再在100自封后，周日（19日）晚上在不擅長的400自再添一銅，以2金1銅為今屆賽事個人項目完美收官。

今次世錦賽是她忙碌賽季的最後一戰，賽後她不禁在Instagram限時動態中說出一句：「放假模式啟動（Holiday Mode）！」



何詩蓓400自奪銅後，在Instagram限時動態中說出一句：「放假模式啟動（Holiday Mode）！」（Instagram）

2021絕對是何詩蓓大放光芒的一年。她在東京奧運連奪200米及100米自由泳兩面銀牌，創下香港游泳界以及體育史上新一頁。她之後馬不停蹄參與國際游泳聯賽賽季，狀態持續火熱。一般而言，奧運過後是泳手的調整期，不少名將也選擇缺席今屆短池世錦賽，何詩蓓正值巔峰期，正好在阿布扎比發光發亮。

她不止在200米自由泳創下短池世界紀錄，也成為世界游泳錦標賽（長池及短池）歷來首位在同一屆賽事同時贏得100米及200米自由泳的女泳手，在世界游泳史永留一席。400米不是她擅長的距離，然而何詩蓓仍能在連日出戰的情況下，第3度踏上世錦賽頒獎台。3項個人賽事，全部有牌落袋。

點圖睇：何詩蓓照耀2021短池世錦賽

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游泳是其中一個或然率最低的項目，要在世界泳壇頂峰佔一席位，可倚靠的只有實力、實力和實力。何詩蓓絕對不是今年突然冒起，事實上由2020年開始，她已展開瘋狂的紀錄旅程。

2020年，23歲的何詩蓓屢破個人及亞洲紀錄。那時候她在10月出戰國際游泳聯賽（ISL）勇不可當，在6周賽事中9度改寫亞洲紀錄。其後國際游泳網站《SwimSwam》選她為年度亞洲女子最佳泳手，在此時就能預料「何詩蓓的2021」再不一樣。

何詩蓓破世界紀錄 奪短池200自世界冠軍 港將首揚威世錦賽

何詩蓓破世界紀錄｜頂峰目標一氣衝破 「每次都差點，終於做到」

何詩蓓的2021年可謂大豐收，也為香港帶來多項殊榮。（資料圖片／高詩琦攝）

的確，今年7月後，何詩蓓的生活再不一樣，香港泳壇也經歷前所未有的震撼。東京奧運17天內香港人就6次站到頒獎台，當中何詩蓓連奪100米、200米自由泳兩面銀牌。

她曾形容，「（奧運獎牌）全世界只有0.01%的人能做到」，這名香港女生在同一屆奧運，重複兩次達成這個大部分泳手追尋一生的成就。

何詩蓓在東京奧運奪得兩面游泳銀牌，創下多項歷史。（資料圖片／黃寶瑩攝）

何詩蓓談成功之道：

平淡而有力的法則 「那一剎我十分相信自己」

兩面銀牌改寫香港歷史，何詩蓓其後亦經歷翻天覆地的改變，社交媒體追蹤人數秒速遞升，但她卻未被急起的注目動搖。

由東京返港後，未幾便再出發到歐洲備戰ISL賽季，由8月起一共出戰8站共16天賽事。由常規賽到總決賽，她把自己所保持的100自、200自短池亞洲紀錄推前。至上月底她游出1分50.65秒的新200米亞洲紀錄，距離瑞典名將絲祖唐2017創下的世界紀錄，只差0.22秒。

短池女子200自 史上最快十大時間：

1 何詩蓓（香港） 1分50.31秒 2021年

2 絲祖唐（瑞典） 1分50.43秒 2017年

3 何詩蓓（香港） 1分50.65秒 2021年

4 何詩蓓（香港） 1分50.66秒 2021年

5 絲祖唐（瑞典） 1分50.78秒 2014年

6 何詩蓓（香港） 1分51.11秒 2020年

7 柏歷堅妮（意大利）／何詩蓓（香港）1分51.17秒 2021年

9 賀絲素（匈牙利） 1分51.18秒 2014年

10 何詩蓓（香港） 1分51.19秒 2020年



脫下泳帽的何詩蓓笑容可人。（instagram）

11月，香港與世界紀錄，只差0.22秒，就在19日後，何詩蓓把香港與世界紀錄連成一線。她在2021短池世界游泳錦標賽200米自決賽，游出1分50.31秒強勢取下生涯首個世界冠軍，也締造了新世界紀錄。

【按下圖看何詩蓓破世界紀錄片段】

Close to perfection!!

🇭🇰 Siobhan Haughey set a new world record (1:50.31) in the women’s 200m Freestyle FINAL! #swimming



Watch the last sensational 50m! pic.twitter.com/vdJJhNt0Gr — FINA (@fina1908) December 16, 2021

何詩蓓在短池世錦賽200米自由泳，為香港帶來首個世界冠軍，以及游泳世界紀錄。 （Getty Images）

1分50.31秒，香港與世界紀錄連成一線。

2021，是屬於她的一年；「世一」，就是何詩蓓。

多謝你長年以來的努力，為香港在世界泳壇締造了一個又一個第一次，現在是時候休息了，2022年，期待你在泳壇頂峰王者再臨。

世界冠軍，何詩蓓（中）。（泳總提供）

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何詩蓓奧運銀牌之路：

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