世界盃︱莫迪歷永遠的痛　磨練出不死鬥志　誓31年後勝仗獻爺爺

克羅地亞世界盃四強將硬撼阿根廷爭入決賽，中場莫迪歷只差兩步，就能在12月18日高舉世界盃，對他來說，將意義非凡。

莫迪歷的爺爺，正是於1991年12月18日被南斯拉夫軍人處決，當年的痛他至今仍未磨滅，一直帶着與對方的回憶奮戰。他希望能在31年後，讓爺爺看見自己的成就，把勝利獻給對方。



「格仔軍團」靈魂人物莫迪歷如今已經37歲，也許今次是他穿起家鄉球衣的最後一舞，他用無盡體力跟拚勁，告訴外界年齡對他來說只是數字。

他曾說：「我們要告訴世界這件格仔球衣的份量，我們付出了很多才能贏得國家獨立，如今也要（在足球場上）拚盡全力而戰。」但其實他背負的不止如此。

這大有可能是莫迪歷最後一次參與世界盃。（Getty Images）

生於1985年的莫迪歷全名Luka Modrić，爸爸故意取其名字（First Name）跟爺爺一樣。爺爺是修路工人，有型也硬朗，莫迪歷在幼兒時期沒有上學，父母都在製衣廠打工，他平日就待在爺爺家中，兩人自小緊密相處，不時一起到山裏放羊，爺爺會教他如何狩獵兔子。

「我對他惡作劇，他的反應總讓我感受到他的仁慈和愛。他會待我睡着才離開，很溫暖，也有耐性地教我不同知識，所以我永遠都期待去他家的日子。」

小時候的莫迪歷跟爺爺生活，對方會教他打獵。（網上圖片）

6歲時爺爺被處決 棺材旁見最後一面

好景不常，踏入1990年代南斯拉夫爆發內戰，克羅地亞宣布獨立，塞爾維亞軍隊開始控制爺爺家附近的一帶。當別人都逃難，爺爺卻留下來，有一日他如常到牧場放羊，卻被塞爾維亞軍隊發現，對方即衝上前大聲質問：「你是誰？你在做什麼，這是塞爾維亞的地方！」還未待爺爺回答，子彈已射進他腦中。那天是1991年12月18日，莫迪歷只得6歲。

爺爺的屍體其後被莫迪歷爸爸發現，帶回家中。莫迪歷至今仍記得這一幕，「我當時還不知道發生什麼事，只是很悲傷。爸爸拖着我手帶我到棺材前，叫我向爺爺道別，我沒想過這是我最後一次見他了。每次我想起他死了的樣子，都會感到心碎。」

談到最痛的往事，莫迪歷仍如場上一樣瀟灑。（Getty Images）

沒有仇恨 卻鍛煉出不死鬥志

殺害爺爺的兇手無從稽考，莫迪歷雖然不明白為何有人可如此冷血，但他依然像場上一樣瀟灑、風度翩翩，「沒有仇恨，發生的已發生了，我的家庭已和平地生活。」

永不磨滅的痛，讓莫迪歷帶着與爺爺的回憶戰鬥，為皇家馬德里五奪歐聯，2018年贏得金球獎，上屆世界盃殺入決賽，到今屆世界盃再打入四強，他感覺爺爺一直都在身邊。也許沒有這段永難磨滅的傷痛，也沒有現在的莫迪歷，他的謙遜、實而不華，堅韌無比的內心與鬥志，就是這樣鍛煉出來。

「所有往事令我為夢想奮鬥。成功的唯一方法，就是即使有人說你不行，你仍不斷相信自己。所以我不會放棄，任何質疑都成為動力，我要證明他們是錯的。這樣你就能做一個為自己而戰的鬥士。」

莫迪歷為爺爺而戰。（Getty Images）

「相信他一直在天上看我」

他想用自己的故事提醒新一代，有時不需要故作堅強，軟弱也可以很有用。「當你經歷過我小時候的痛苦，你會懂得想開一點，你不必給自己太多壓力。你可以接受失敗、困難，這是足球的一部份，你必須習慣這種生活。」

無獨有偶，今屆世界盃決賽日是12月18日，是莫迪歷爺爺31周年死忌。雖然沒辦法跟爺爺再見，但現在他只差兩步，就能把世界盃獻給爺爺。

「我每次贏波都會想起他。我很想他在我身邊，但我相信他一直在天堂看着我，他會為我而高興、自豪，我希望他能看見我的成就。」對阿根廷的準決賽，莫迪歷不只為國，也是為爺爺而戰。

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