世界盃︱阿根廷獲巴西足總力撐：為南美贏冠軍　大哨樂見美斯捧盃

世界盃四強阿根廷迎戰克羅地亞，同屬南美洲代表的巴西雖跟阿根廷是宿敵，該國足總高層卻竟向對方送上支持，更呼籲國民團結。相反，大哨朗拿度（Ronaldo）不樂見阿根廷奪冠，但唯獨美斯成為例外。



在巴西出局之後，阿根廷成為餘下唯一的南美球隊，在足球世界，兩國是區內宿敵，難以想像會為對方打氣。不過，巴西足總副主席Fernando Sarney卻十分「大愛」，最近接受訪問時放棄支持淘汰巴西的克羅地亞，反而祝福阿根廷。

巴西足總副主席Fernando Sarney。（Getty Images）

「我們要團結起來，餘下來這段時間我們都是阿根廷人。我希望他們把世界盃帶到南美洲。」世界盃史上21屆賽事，南美球隊共贏得9次，巴西5度奪冠、烏拉圭跟阿根廷各兩度成為王者。然而對上一次南美球隊高舉世界盃，已數到2002年的巴西。

不過Fernando Sarney的言論仍缺說服力，支持家鄉本源於歸屬感，這份感情又如何轉移到「宿敵」身上？就如香港評述員李榮基曾稱英超球隊愛華頓，會盡力讓默西塞德郡宿敵利物浦的爭標對手失分，「只要是同區球隊奪冠，都是光榮的事」，結果被球迷抨擊，戲稱「同市光榮論」無稽。

阿根廷殺入世界盃準決賽，是四強中唯一南美球隊。（Getty Images）

這段「同洲光榮論」，連大哨朗拿度也不敢苟同，「老實說，我不能說希望阿根廷贏世界盃，這會是個謊言，因為作為巴西人，我不會因此感到高興。」

不過，他認為即使阿根廷奪冠，也是值得的，「他們用自己努力爭取回來。阿根廷雖然踢得不好，但他們很團結，有很侵略性，美斯沒有以前般活躍，但他仍然是有力左右勝負的人，只要他控球在腳、有空間，就會是個『殺手』。」

大哨坦言不可能為阿根廷贏世界盃而高興，但美斯成為例外。（Getty Images）

雖然大哨過不到心理關口，但承認在個人層面，可以「讓步」，「如果美斯贏得世界盃，我會為他高興。」

不過，在大哨的預測之中，他始終認為法國會是笑到最後的一隊，「我由始至終都估巴西或法國奪冠，但巴西出局了，所以只餘法國。每場比賽之後，法國都印證了為何他們會是大熱門。」

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