足球狂熱表情互動賞｜階段二得獎名單　萬勿錯過階段三！

活動階段二已於2022年12月8日完結，反應十分熱烈！會員只需按指定步驟成功參加遊戲即可賺488「01積分」，及後於《香港01》文章按下表情符號愈多（文章需含有「足球」標籤），並回答「為您喜愛的球員創作打氣口號」，最有創意的口號即可爭奪豐富獎賞/獎品！立即睇得獎名單！

為迎接四年一度世界足球盛事，《香港01》推出主題打氣活動「足球狂熱・表情互動賞」，特設全新一套足球相關表情符號，用戶可於文章中發表當下情感，讓大家一齊投入足球界盛事，為球賽打打氣！



錯過了階段二遊戲？不緊要！階段三現正火熱進行中（2022年12月9日 00:00 至 2022年12月18日 23:59），獎賞/獎品極之吸引，有第5代遊戲主機連手掣、韓國品牌智能微型投影機及《香港01》$500購物禮券，更有加碼獎賞讓您爽賺超過3,300「01積分」，立即按此參加階段三活動！

階段二得獎名單

經過《香港01》編輯評審後，選出10位按下最多表情符號文章，並分享最具創意的打氣口號的會員，得獎者如下（排名按得獎名次）：

第一名得獎者

姓名：T**** C*** Y***

「四年一度美斯美事 四屆一哥美斯美夢」

第二名得獎者

姓名：P*** K** C****

「美斯加油，力爭世一，大家支持你」

第三名得獎者

姓名：Y**** C** K****

「法國隊係時候展示表色，將世界盃嘅夢想塗成藍色！」

第四名得獎者

姓名：L** C** K****

「美斯加油！球王終須贏一次世界盃冠軍正名！」

第五名得獎者

姓名：L** K*** M***

「C朗奪世界盃冠軍冇難度，儲齊所有大賽冠軍」

第六名得獎者

姓名：C***** W*** Y**

「麥佳亞麥佳亞 帶領英格蘭成最佳啊」

第七名得獎者

姓名：W*** C**** Y*

「美斯腳法神又準，再創金球新歷史。」

第八名得獎者

姓名：C**** S** Y**

「踢得好你會係世一，踢得入你已係世一。」

第九名得獎者

姓名：M** O* S*****

「有美斯有士哥，阿根廷無甩拖！」

第十名得獎者

姓名：C**** K** L***

「球王界美斯 神扭轉局勢 橫掃千軍 拎硬世盃冠軍」

以上得獎者將可獲得階段二的獎賞/獎品：

第1名：韓國品牌2022新款5G智能電話 乙部

第2名：美國品牌第8代智能手腕裝置 乙部

第3至10名：由優益C贊助送出2022世界盃紀念禮品套裝 乙套（每套包括2022世界盃紀念帆布袋 乙個 + 2022世界盃紀念徽章 乙個）

立即瀏覽「足球狂熱・表情互動賞」活動詳情 參加階段三活動

參加活動所得的積分將於階段一完結後10-14個工作天內自動轉入參加會員帳戶內。第一至十名獎賞/獎品的得獎者將有專人聯絡通知領獎事宜。

活動受條款及細則約束，詳情請按此

註1：所有獎品之使用及換領須受有關供應商所訂定之條款及細則約束。

註2：《香港01》不會為獎品提供任何運輸、保養或維修服務。