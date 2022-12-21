世界盃2022｜美斯撰文吐露圓夢心聲　「失望是追夢旅途必經一站」

美斯（Lionel Messi）帶領阿根廷贏得世界盃，在當地時間周二（20日）凌晨回國落機，全隊先返訓練基地休息，再在同日中午出席勝利巡遊。

35歲的美斯今屆第5次征戰世界盃，終於圓夢捧盃，他在社交網站分享攬住大力神盃睡覺的照片。在出發巡遊前，他還撰文吐露圓夢捧盃的心聲，表示冠軍屬於一路以來所有為世界盃努力過的阿根廷人。



美斯在社交網站撰文：「由Grandoli（美斯人生第一間球會）到卡塔爾世界盃，幾乎30年時間。在這段日子，足球帶給我快樂，亦給過我一些失落。我一直夢想成為世界冠軍，從來未有停止去追夢，儘管我知道這個夢想可能永遠不會實現。」

阿根廷在12月20日凌晨落機，美斯捧住大力神盃回國。（Getty Images）

美斯認為冠軍屬於所有參加過世界盃而未能奪冠的阿根廷球員，他特別提起2014年奪亞。他寫：「這座獎盃是屬於所有之前參加過世界盃的戰友，雖然我們那時贏不到，例如2014年在巴西，我們是配得上冠軍，我們戰鬥到最後，非常努力，大家對冠軍的渴望跟我一樣……雖然決賽未如理想，但我們是配得上冠軍的。」

在2014年世界盃決賽，阿根廷不敵德國得亞軍，美斯與大力神盃擦身而過。（Getty Images）

美斯表示，冠軍屬於所有默默支援阿根廷國家隊的人，還有已故球王馬勒當拿，他寫：「這座獎盃還屬於馬勒當拿，他在天堂為我們打氣。」

美斯高舉大力神盃，一道光束從天上照下來。（Twitter）

「當然，冠軍屬於這個美麗的團隊，包括教練以及所有國家隊的職員，他們是無名功臣，日以繼夜工作，令我們的路行得更容易。」

美斯表示馬勒當拿在天堂都有為他們打氣。（Getty Images）

「失敗是旅途的一部分，也是一種學習，如果沒有經歷過失望，成功就沒可能降臨。」

「我從心底多謝大家，阿根廷加油！」

在周日的世界盃決賽，美斯梅開二度，阿根廷加時後與法國踢成3：3，最後互射12碼贏4：2捧盃，國家史上第3次贏得世界盃冠軍。

在勝利巡途，美斯坐在巴士車頂，高舉獎盃，與眾同樂。（路透社）

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