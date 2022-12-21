世界盃｜阿根廷勝利巡遊都有「麥巴比」份？　美斯喜迎忍者龜公仔

阿根廷昨日（20日）全國慶祝世界盃捧盃，國家隊中午舉辦勝利巡遊，當地傳媒估算400萬人聚集首都布宜諾斯艾利斯慶祝。在慶祝的道具中，除了最常見到美斯及馬勒當拿兩代球王的臉孔，還有法國前鋒基利安麥巴比的！



有網民拍到阿根廷勝利巡遊的照片，見到門將達米安馬天尼斯抱住一個嬰兒公仔慶祝，公仔的頭部貼上麥巴比的樣子。有網民稱，這個麥巴比公仔是球迷扔給馬天尼斯的。

達米安馬天尼斯（中）贏得金手套獎，而麥巴比（右）就獲得金靴獎。（Getty Images）

在世界盃決賽後，雖然馬天尼斯有安慰麥巴比，但回到更衣室慶祝時，他就嘲諷麥巴比，叫隊友為麥巴比默哀一分鐘。

馬天尼斯與麥巴比的樑子在世界盃前已經結下，麥巴比在訪問中批評南美洲的足球水平，他說過：「我們（歐洲球隊）有優勢，因為我們一直踢高水平的賽事，例如歐國聯，所以到世界盃決賽周時，我們已準備就緒。相反，阿根廷跟巴西在踢世界盃前，沒有踢高水平賽事。南美足球也沒有像歐洲一樣先進，這點在上屆世界盃已反映出來。」

馬天尼斯曾回應過麥巴比這番話，他說：「麥巴比對足球的了解還不夠深，他從來在南美洲踢過波。當你沒有相關的經驗時，最好還是不要去談論。不過，不緊要吧，我們是一支優秀的球隊，這是獲公認的。」

在今屆世界盃決賽，阿根廷對法國，雖然麥巴比為法國大演帽子戲法，逼到兩隊要以互射12碼分勝負，但最後勝方都是阿根廷。

此外，有片段影到，阿根廷球迷製作了一副麥巴比的假棺材，並用火燒了它。剛巧，昨日是麥巴比的24歲生日。

麥巴比向來被球迷覺得樣貌似忍者龜，而在阿根廷昨日凌晨由機場回訓練基地的歡迎巡遊中，有球迷扔了一隻忍者龜公仔給美斯，美斯望一望，笑一笑，就將公仔扔回去。

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