足球狂熱表情互動賞｜階段三得獎名單　花落誰家立即睇

活動階段三已於2022年12月18日完結，反應十分熱烈！會員只需按指定步驟成功參加遊戲即可賺488「01積分」，及後於《香港01》文章按下表情符號愈多（文章需含有「足球」標籤），並回答「創作含有『世』或『界』或『盃』任何一字的打氣口號」，最有創意的口號即可爭奪豐富獎賞/獎品！階段三活動更特設加碼獎賞，參加者參加階段三活動後，按下表情符號的相關文章數量達20篇，即可額外獲得2,888「01積分」！

為迎接四年一度世界足球盛事，《香港01》推出主題打氣活動「足球狂熱・表情互動賞」，特設全新一套足球相關表情符號，用戶可於文章中發表當下情感，讓大家一齊投入足球界盛事，為球賽打打氣！



階段三得獎名單

經過《香港01》編輯評審後，選出10位按下最多表情符號文章，並分享最具創意的打氣口號的會員，得獎者如下（排名按得獎名次）：

第一名得獎者

姓名：Y**** S** W**

「讓鬱金香的花海注入世界盃當中！」

第二名得獎者

姓名：C**** T** H*

「踢波唔出界 入波要鬥快」

第三名得獎者

姓名：Y**** L** L**

「美斯實力超班，世盃表現ICHIBAN。阿根廷加油!」

第四名得獎者

姓名：H** S** M**

「世界盃 足球部世界」

第五名得獎者

姓名：Y** M** W*

「巴西足球至犀利，冠軍盃實係你！」

第六名得獎者

姓名：L** S***** C*** S**

「人一世物一世，球王美斯最後探戈，捧盃在望！」

第七名得獎者

姓名：C**** F** S**

「世界盃足球因美斯而轉，有你有它，獎盃在你手！」

第八名得獎者

姓名：L** C** T**

「世界盃，動起來，一齊追夢圓夢，加油」

第九名得獎者

姓名：L** C*** L**

「撐足球，撐世界盃，足球大將加油！」

第十名得獎者

姓名：Y**** N** L**

「世世代代都看你，獎盃係你實冇走雞，巴西好嘢！」

以上得獎者將可獲得階段三的獎賞/獎品：

第1名：第5代遊戲主機連手掣 乙部

第2名：韓國品牌智能微型投影機 乙部

第3至10名：《香港01》$500購物禮券 乙份

瀏覽「足球狂熱・表情互動賞」活動詳情

參加活動及加碼獎賞所得的積分將於階段三完結後10-14個工作天內自動轉入參加會員帳戶內。第一至十名獎賞/獎品的得獎者將有專人聯絡通知領獎事宜。

活動受條款及細則約束，詳情請按此

註1：所有獎品之使用及換領須受有關供應商所訂定之條款及細則約束。

註2：《香港01》不會為獎品提供任何運輸、保養或維修服務。