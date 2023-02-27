行路Fantasy介紹1｜步行既簡單又好處多　真正男女老幼做得到

「日日運動身體好，男女老幼做得到」，這句口號耳熟能詳，是康文署與衛生署鼓勵大家把運動融入生活，原來推行已經是23年前。

過去23年，你做過多少運動？

香港人工作忙碌，每日放工帶着疲憊身軀，遑論做運動，連郁動都不想，要實行「日日運動」殊不簡單。不過世上有一種運動，門檻低又容易做——就是散步！

別因為容易做就小覷散步的好處。大家不妨打開手機的健康應用程式，看看自己每天走了多少步？

《01體育》坐言起行，一連7個星期推出「行路Fantasy」系列（編輯部實在太鍾情足球類的Fantasy遊戲！），以遊戲形式遊走城市裏的散步路線，一起感受散步的好處。



（網上圖片）

為何是步行？

做運動，感覺上有一定門檻（要有裝備﹑場地﹑甚至朋友一同參加），不時令人容易有藉口推卻。

步行，相信是門檻最低的運動，只要一對簡單的波鞋，舒適的衣物便可起步，一個人可以行，一班人亦可以行，十分適合忙碌的都市人。而且步行不是對抗性運動，除了小心路面程況避免「拗柴」，一般來說受傷風險很低。

散步只需要一對簡單的波鞋。（Getty Images）

步行的好處

根據衛生署，「步行是最簡單、最安全的運動，也是最有效促進健康的運動之一」。康文署在「健步行」網頁中，建議「每星期應最少有3天累積30分鐘或以上的中等強度帶氧運動」，步行正是屬於中等強度的運動之一。

所謂中等強度運動，據中文大學醫學院資訊，「中等強度運動泛指當進行時，呼吸和心跳會稍為加快及輕微流汗，而又仍可持續應付而不至辛苦的身體活動」，「常見的中等強度運動包括：急步行、騎單車、包含投擲與應接的體育活動（例如排球及乒乓球）、水中帶氧體能活動等」。

未必人人都可以負荷跑步等帶氧運動，所以散步是個老少咸宜的活動。（Getty Images）

行路又豈止對身體好

「Solvitur Ambulando」是一個拉丁的片語，意思是「靠行路解決」，這個說法是來自古希臘哲學家錫諾普的第歐根尼（Diogenes）的學說，以此作比喻為以實際行動解決問題。

史丹福大學2014年做研究，究竟步行與思考及創造力有什麼關係，研究發現，散步6至15分鐘的人，創造力比起坐下來的人多出六成。換言之，步行不止對健康有好處，更對思考及大腦健康也有好處。步行好處那麼多

《01體育》編輯室決定將行路變成遊戲，寓行路於娛樂及工作，加上對足球類「Fantasy」遊戲情有獨鍾，所以「行路Fantasy」的欄目即將推出。