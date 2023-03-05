巴黎奧運資格｜何詩蓓50米自由泳達世錦標準 暫獲兩張奧運入場券
撰文：李思詠
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一連4天的「2023 TYR PRO SWIM SERIES」落幕，何詩蓓雖然未於50米自由泳達到奧運A標，但亦以24.85秒，達到世界錦標賽標準。
香港時間5日凌晨的50米自由泳，何詩蓓先於初賽游出24.88秒，以第3名成績殺入決賽。來到晚上決賽，她游出24.85秒，奪得季軍，美國泳手Abbey Weitzeil和波蘭的Kasia Wasick分別以24.40秒及24.68秒排名頭兩位。
雖然何詩蓓未能達到24.70秒的巴黎奧運A標，但仍越超25.04秒的世錦賽標準。
總結今次賽事，何詩蓓連續3日獨取2張奧運入場券（400自、200自），其中200米自由泳是其主項，去屆獲得銀牌；她於400米自由泳及50米蛙泳亦打破香港紀錄。男泳手方面，何甄陶於50米自由泳初賽游出22.05秒，達到奧運B標。
香港隊巴黎奧運資格
何詩蓓 女子400米自由泳
何詩蓓 女子200米自由泳*
*東京奧運銀牌項目
何詩蓓（Siobhan Haughey）目前有哪幾張巴黎奧運入場券？
何詩蓓目前手握巴黎奧運女子200米自由泳及女子400米自由泳參賽資格。
何詩蓓（Siobhan Haughey）的東京奧運成績如何？
何詩蓓於東京奧運勇奪兩銀，包括女子200米自由泳及100米自由泳。她親身解構佳績背後（按此）