巴黎奧運資格｜何詩蓓50米自由泳達世錦標準　暫獲兩張奧運入場券

一連4天的「2023 TYR PRO SWIM SERIES」落幕，何詩蓓雖然未於50米自由泳達到奧運A標，但亦以24.85秒，達到世界錦標賽標準。



香港時間5日凌晨的50米自由泳，何詩蓓先於初賽游出24.88秒，以第3名成績殺入決賽。來到晚上決賽，她游出24.85秒，奪得季軍，美國泳手Abbey Weitzeil和波蘭的Kasia Wasick分別以24.40秒及24.68秒排名頭兩位。

雖然何詩蓓未能達到24.70秒的巴黎奧運A標，但仍越超25.04秒的世錦賽標準。

總結今次賽事，何詩蓓連續3日獨取2張奧運入場券（400自、200自），其中200米自由泳是其主項，去屆獲得銀牌；她於400米自由泳及50米蛙泳亦打破香港紀錄。男泳手方面，何甄陶於50米自由泳初賽游出22.05秒，達到奧運B標。

何詩蓓3日獨取3張奧運入場券。（Getty Images）

香港隊巴黎奧運資格

何詩蓓 女子400米自由泳

何詩蓓 女子200米自由泳*

*東京奧運銀牌項目

