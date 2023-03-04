巴黎奧運資格｜何詩蓓達200米自由泳A標　手握兩張奧運入場券

何詩蓓力爭巴黎奧運金牌之路，踏出漂亮的第一步。她在「2023 TYR Pro Swim Series」女子200米自由泳決賽輕鬆游出1分55.53秒，繼日前的400米自由泳後，再次達到巴黎奧運A標，連取兩張入場券。



2023 TYR Pro Swim Series精銳雲集，除了何詩蓓，她的奧運勁敵包括加拿大的麥堅杜殊及美國莉迪姬亦有參賽。

游泳｜何詩蓓達A標再破港績 400米自由泳奪巴黎奧運資格

【巴黎奧運資格】何詩蓓於200米自由泳達到A標，手握巴黎奧運兩張入場券。（Getty Images）

何詩蓓主項女子200米自由泳於香港時間4日凌晨上演，她於初賽「慢游」，以1分59.07秒成績晉級。來到決賽，她排於第7線，巴黎奧運兩大勁敵麥堅杜殊及莉迪姬，分列第4及第5線。決賽名次沒有懸念，3人包辦三甲，何詩蓓游出1分55.53秒，排名第3；麥堅杜殊以1分54.13秒奪得冠軍，刷新世青紀錄，莉迪姬以1分54.96秒緊隨其後。

何詩蓓同樣出戰50米蛙泳，她於決賽游出31.21秒，排名第3，並打破楊珍美保持的31.61秒香港紀錄。

香港隊巴黎奧運資格

何詩蓓 女子400米自由泳

何詩蓓女子200米自由泳*

*東京奧運銀牌項目

