香港製造・獅子山棒球場｜一代棒球人的青春　山下默默堆砌勝利道

【《01體育》從2月25日起，一連五星期推出「香港製造」系列，五組受訪者從我城每個小小的點，訴說關於「852」的信念。第四期，有棒球港將梁仲熙敘述在獅子山棒球場的青春，踏出這片沙地走到港隊專用場晒草灣，再向國際棒球賽進發。】

獅子山，在一首經典名曲傳唱前，原本只是橫跨九龍與新界的一座山。

當她漸漸轉化成「不屈不撓」的意象符號，獅子山棒球場，也恍如香港的鏡子。

點滴的累積、懷緬過去美好印記的沙燕傳奇*，不向現實低頭的球員，相信肯捱就得的一群。

「在這裏比賽是輸多，但令我見識世界之大，也學會堅持就是明知正確的事，要不斷做不斷做，才會進步。」

在山下領悟的野球道，這是棒球仔梁仲熙，也是給香港的寓言。

硬照攝影：余俊亮 影片：葉詩敏

*註：香港首支華人少年棒球隊「沙燕隊」，原本是不被看好的弱旅，卻憑着拼搏精神，成立翌年在「香港少棒聯盟公開賽」力克美國及日本等強隊奪冠，寫下熱血香港棒球傳奇。



「像我這些老球員，真的是在這裏由細打波打到大。新一代球員口中的『獅子山』，但已是第二個球場。」27歲就自稱老球員的梁仲熙解釋，獅子山下有兩個棒球場，一號棒球場位於黄大仙竹園道的獅子山公園高地；後來落成的二號棒球場，則在另一邊的獅子山二號主配水庫大草坪。兩個球場都是少年棒球聯盟（Little League／少棒）的主要訓練場地。

對於一號場，聽得出梁仲熙的自豪感。

即使，這是一個應呈扇狀卻是長方形的非標準棒球場，既沒有美麗的綠草也沒有紅土；沒有夜燈，沒有廁所，只得一個長方鐵籠放置雜物兼當「遮蔭」的休息室。

他們這一代棒球仔，就在這片沙地長大。梁仲熙的棒球旅程，亦從這裏開始，向香港唯一標準棒球場晒草灣進發，再走到世界。

【香港製造・獅子山棒球場】梁仲熙，香港人，香港棒球代表隊投手。（余俊亮攝）

棒球少年的青春是⋯⋯輸到喊

梁仲熙自7歲暑期班起便在「獅子山」打棒球，直到現在27歲，逢星期六回來為母會香港仔棒球會任教練。由野手轉任投手，由少年棒球到成年棒球，由獅子山到港棒「聖地」晒草灣，梁仲熙每個周末都在這裏度過。「這裏是我學業以外或人生之中，另一個放最多心血的地方。無論是小時候練波或教波，都在這個球場，人生有一半都在此處。」

回望少棒的時光，他說：「獅子山棒球場就是我的青春。」即使香港沒有青春熱血的甲子園，也沒有承載夢想的黑豹旗，他也活像野球漫畫的主角，在獅子山度過渾灑汗水的二十個夏天。

【香港製造・獅子山棒球場】球場在獅子山公園的高地，每次上球場都要走上一條約70米的斜路，這條斜路更成了少棒的「地獄」。（余俊亮攝）

「一開始是不太喜歡（棒球），日曬雨淋、球場又多蚊，但慢慢打下打下，有一班由小玩到大的隊友，一齊打波經歷不同的事，一齊捱過辛苦訓練、經歷輸贏。除鍾意打波，最緊要是鍾意同身邊人一齊打波。」

球場下一條約70米的長斜路，是少棒的集體回憶亦是牽絆。當然，青春總是夾雜一點點苦——每次輸波，都要衝斜路。

【香港製造・獅子山棒球場】球場沒有廁所也沒有休息室，梁仲熙笑言「以前係泥地幾條草，可能覺得有個網圍住就打到棒球」。（余俊亮攝）

【香港製造・獅子山棒球場】由練波到教波，梁仲熙自7歲暑期班便在這裏度過周末。（余俊亮攝）

「特別是華人球會，來來去去都是那幾個球會，無論是Little League或是棒總賽事，都在一號場比賽，所以大家很多共同回憶。比賽表現不好、輸波，都要去衝斜路，相信好多球員都試過這體驗。」衝到嘔見慣不怪，有時累得跑不動，便靠隊友的力量在背後推到上頂。

想像畫面頗為熱血，惟衝斜路之所以難忘，除了辛苦是因為輸得多。

「在獅子山，比賽來說是輸多的。」梁仲熙最深刻的一場敗仗，是2010年的Little League對本地日本人球會「Fighters」。已久遠得記不起比數，只記得大比數落敗「輸到喊」。青春在瞬間便過去了，留下的心情卻是永遠的。

【香港製造・獅子山棒球場】對於這片沙地最深刻的記憶，是很多場敗仗中的其中一場。（余俊亮攝）

那年，他所屬的香港仔棒球會算是實力最好一屆，準備充足迎接球季，當季前半段更不斷贏波，包括對由居港日本人和外國人球隊。信心滿滿，結果卻輸得更痛。「其中一隊日本人球隊，基本上是望住佢哋嚟打，點知一開波已大比數落後，準備了那麼多備戰，成績不如預期，我們都很失望。」

梁仲熙仍難忘當時站在投手丘上的挫敗，「我是投手，被他們打了很多分，甚至中途已哭了出來，要調整心情繼續比賽」。

球賽打兩季雙循環，在首循環敗予Fighters後，他們收拾好心情做更多的準備、更刻苦的訓練，誓再挑戰強敵。可是，日本始終是一道難以跨越的高牆，無論是少棒，還是成棒。

「雖然最後都再被他們擊敗，只得第二名，但我經歷了很多。知道個世界好大，當我們在香港都不是第一的時候，就要花更多的努力進步，再去挑戰外面的球隊。」

【香港製造・獅子山棒球場】為了有更穩定球速和球路，成功的法則是不斷投、投、投。（余俊亮攝）

獅子山下的啟示 踏進「聖地」晒草灣

勝負也許在人生中不過是水過鴨背，可是，棒球少年寧流下年少氣盛的淚水，也拒絕漸漸變成對勝負無感的大人。大概只要獅子山下的少年還會痛哭，香港棒球就會不斷進步。

「輸多，但贏了的是一個經驗、一個回憶。」聽起來似是自我安慰的「阿Q精神」，但與其以成功和失敗定義人生，他從小更相信努力與成果。

為了有更穩定球速和球路，他把讀書以外的時間都花在棒球上，改善投球重心平衡、身體協調性，不斷投、投、投。

15歲那年，他終如願代表香港，踏上晒草灣的投手丘。此後，周末球會「1至6（時）」的訓練後多了一課，要「咬住包」由黃大仙趕到藍田練「6至9」。

【香港製造・獅子山棒球場】對香港棒球仔來說，獅子山的下一站是晒草灣，那是香港隊和甲組球隊的專用場。（余俊亮攝）

【香港製造・獅子山棒球場】「冇得加操㗎，因為冇燈會危險。」對，忘了這個球場沒有燈，冬日天黑得早更無奈要提早結束。（余俊亮攝）

梁仲熙說，晒草灣就似是聖地般的存在，「小時候在晒草灣的擊球籠練習後，曾跟曾Sir（曾健忠）入球場看港隊練習，會好想有日都能代表香港在晒草灣比賽。」

香港規格最高的晒草灣棒球場，只為港隊及甲一球隊訓練和比賽之用；那裏有傳聞足球名將李健和也讚過的靚草地，有確實劃分的外野和內野，有燈、有休息室。他續笑道：「有時場地供應下，如果乙組球會或小朋友能在晒草灣比賽，會好開心，甚至會叫攝影師來拍照。」

可是，對梁仲熙來說，象徵「HKG」身分的晒草灣，卻不及「外野不規則」、「以前得塊泥地幾條草」、「比賽多數都輸」的獅子山棒球場般深刻。

「到現在長大了，在成棒、人生路途上繼續努力時，這裏的經歷是很有用。例如我們作為運動員，最重要是堅持，堅持就是明知一件事是正確的時候，就要不斷做、不斷做、不斷做，你才會有進步。」

【香港製造・獅子山棒球場】「這裏是孕育我成長的地方。」是獅子山下的棒球場，亦是香港。（余俊亮攝）

家與本壘的守護者

在巨獅山下見識世界之大，他領悟到要成功必先懂得接受失敗的野球道。問當年的棒球少年還有沒有輸到喊，他笑說：「大個就冇喇，因為明白到輸波唔係淨係輸今日，係輸早一兩年開始嘅準備。與其哭，不如及早檢討，盡快去繼續努力練習。」

在獅子山下離不開談到獅子山精神，梁仲熙認為屬於棒球的獅子山精神亦離不開自強、奮鬥，「把眼前的事做到最好，一路堆砌讓自己成為更好的球員、更好的人。」世界很大，美日韓台很強，現實是香港球員需接受現實，腳踏實地默默累積，「我們說要做世界冠軍當然沒可能，所以見識外面水平後，就定下一個我們香港隊的目標，亞洲盃冠軍、亞洲業餘球隊中的第一名。」

【香港製造・獅子山棒球場】十年又過去，他每個周末仍在這裏默默努力。（余俊亮攝）

這個地方，別具意義的不只是象徵香港的獅子山，是他們在這裏捱過的刻苦訓練和成長。對於香港、香港隊以至家，梁仲熙這樣解讀：「一路成長，家的定義不再只限於居住的地方，與其他隊友、兄弟，一起奮鬥努力，這裏就是我們的家。」

家，Home，也是本壘的意思。棒球就是建立在回「家」（本壘）和守護「家」的概念上。進攻時從本壘將球擊出，如同踏出家門靠隊友幫忙推進、也需隊友在家門守候；防守時則需與同伴相互提點，才能保住本壘板避免失分。

「家」這一字，詮釋了棒球場上最深刻的體悟、也是最艱難的任務。球賽由投手把球投出去開始，梁仲熙肩負捍衛勝利的使命zh3「希望透過國際賽告訴大家，香港都有一班運動員好努力，而且真的識得打棒球、有力同人去比拼。」

7歲到27歲，由獅子山到晒草灣，堅持就是認為正確的便不斷做，他不斷投、投、投，由每星期加起來幾十球，到現在一星期最少200球。一直投下去，只為成就香港棒球。

巨獅下的野球隊第二集：

香港製造・獅子山棒球場｜投手梁仲熙的故事：冀盼香港棒球傳奇

【香港製造・獅子山棒球場】獅子山石，見證一代又一代的香港棒球少年成長。（余俊亮攝）

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第三期：彩虹道手球場的痛感回憶香港製造・彩虹道｜手球人的痛感回憶 從石屎地翻滾到國際舞台

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香港製造系列合集：

香港製造系列合集｜從我城的每個點 交織出香港製造的香港隊故事